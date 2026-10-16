EE.UU.: incendio forestal consume 188 hectáreas y obliga a la evacuación de miles de personas en el sur de California

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un rápido incendio forestal, denominado Norte Fire, comenzó este viernes en el condado de Orange, al sur de California, EE. UU. y obligó a las autoridades a ordenar evacuaciones masivas. Las llamas consumieron rápidamente alrededor de 188 hectáreas, mientras los vientos de Santa Ana complicaban las tareas de contención de los equipos de emergencia.

Según los primeros reportes, el fuego alcanzó áreas residenciales y provocó daños en al menos cuatro viviendas ubicadas en San Juan Capistrano. Las autoridades establecieron de inmediato refugios en centros comunitarios y pidieron a la población despejar las áreas afectadas, mientras las condiciones meteorológicas desfavorables mantienen en alerta a toda la región.

🚨 BREAKING: At least 10 HOMES are now ENGULFED in San Clemente, California as wildfires spark in multiple areas of Southern California



This particular fire, the Norte Fire, is WELL over 250 acres at this point, and 0% contained.



Pray for SoCal. pic.twitter.com/1ZKYaNfLY9 — Nick Sortor (@nicksortor) October 16, 2026

Avanza Norte Fire sobre 188 hectáreas

Las autoridades locales tomaron algunas medidas preventivas inmediatas para proteger a los residentes en las zonas cercanas a los focos principales. Ante ello, diez escuelas cancelaron sus actividades antes de lo previsto junto con sus programas deportivos extracurriculares para garantizar la seguridad del alumnado y el personal.

"Por exceso de precaución", dijo el Distrito Escolar Unificado de Capistrano.

Las ráfagas de viento alcanzaron una velocidad de 40 km/h, lo que aceleró la propagación del fuego. Cabe mencionar que los bomberos confirmaron el impacto en cuatro viviendas, mientras los agentes del sheriff recorrían puerta por puerta para retirar a las personas de los vecindarios bajo orden de evacuación.

Las fuerzas de seguridad reiteraron el llamado a mantenerse atentos a los comunicados oficiales en las próximas horas. Se espera que las brigadas continúen con las labores de protección de estructuras a lo largo del fin de semana para evitar mayores daños materiales.

Miles de personas en el estado se encuentran a oscuras tras el corte de energía eléctrica.

Bryson Fire calcina 80 hectáreas y amenaza a 7.000 estructuras en Malibú

En paralelo, otra emergencia se desató en la ciudad de Malibú con el desarrollo del incendio conocido como Bryson Fire. Más de 400 bomberos, apoyados por recursos terrestres y aéreos, fueron desplegados para combatir las llamas y asegurar los perímetros de las zonas habitadas.

"Pero, obviamente, si los vientos aumentan esta tarde y perdiéramos el control del incendio, un área más grande podría verse afectada y quedar bajo amenaza", dijo el jefe de bomberos del condado de Los Ángeles, Anthony Marrone, jefe de bomberos del condado de Los Ángeles.

En esa línea, el Servicio Meteorológico Nacional reportó vientos de entre 32 y 56 km/h, con ráfagas máximas que podrían llegar a los 112 km/h. La combinación de la baja humedad y el clima seco generó complicaciones adicionales, provocando cortes en el servicio de energía eléctrica para más de 170.000 personas.