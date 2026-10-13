Tragedia en Cusco: poblador pierde la vida quemado durante incendio forestal en Chumbivilcas

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En el marco de los inclementes incendios forestales producidos en Cusco, una tragedia marcó la emergencia ambiental tras reportarse que un poblador terminó perdiendo la vida durante uno de estos siniestros registrado en el sector de Puente Ccoyo, ubicado en el distrito de Santo Tomás, provincia de Chumbivilcas de la región imperial.

El fallecimiento vuelve a exponer los graves riesgos que enfrentan las comunidades rurales ante la propagación de las llamas y las dificultades para responder oportunamente a estas emergencias.

Hombre murió en medio del incendio

La víctima mortal, de acuerdo a imágenes difundidas, fue hallada con severas heridas por quemaduras en todo el cuerpo y sentado entre un montículo de tierra y rocas. El siniestro dejó además a un hombre herido de gravedad, generando consternación entre los habitantes de la zona.

Al cierre de esta edición, no se ha difundido oficialmente la identidad de la víctima ni las circunstancias precisas en las que quedó atrapada por el fuego. Se espera que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes para esclarecer el origen del incendio y determinar cómo ocurrió el fallecimiento.

Cuerpo de víctima hallado en las inmediaciones.

Región golpeada por el fuego

La emergencia se produce en una de las provincias más golpeadas por los incendios forestales. Reportes anteriores advertían que Chumbivilcas no cuenta con una compañía de bomberos, por lo que pobladores y personal de las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres deben participar directamente en las labores para contener las llamas, lo que dificulta una intervención rápida en sectores alejados y de geografía accidentada.

Antes de conocerse este nuevo caso, las autoridades regionales habían confirmado ya cinco fallecimientos relacionados con incendios forestales en Cusco durante 2026. Entre las víctimas figuraban tres adultos mayores de los distritos de Yanatile, Colquepata y Yanahuara, además de dos hermanos de 11 y 18 años que murieron por las quemaduras sufridas en Pomacanchi, provincia de Acomayo.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En la región Cusco, el incendio forestal registrado en la provincia de Calca mantiene en alerta a las autoridades y a los pobladores, debido a que los fuertes vientos dificultan las labores para controlar el fuego.



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Sube a 6 los fallecidos por incendios forestales

La muerte ocurrida en Puente Ccoyo suma así un caso más al balance regional de víctimas mortales por este tipo de siniestros en lo que va del año. El panorama ambiental también resulta preocupante. Hasta los últimos reportes disponibles, Cusco acumulaba cerca de 280 incendios forestales y más de 16.000 hectáreas de cobertura vegetal afectadas.

Las emergencias han destruido pastizales, cultivos y viviendas rurales, además de provocar la muerte de ganado y fauna silvestre. La nueva pérdida humana refuerza la urgencia de mejorar la capacidad de respuesta en las provincias sin bomberos y evitar que las comunidades continúen enfrentando solas el avance del fuego.