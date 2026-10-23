Incendio forestal en Junín: extinguen incendio en Río Tambo tras 19 días de lucha y una lluvia decisiva

23/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Después de 19 días de trabajo, fue extinguido el incendio forestal que afectó los anexos Tincareni y Tsyapo, pertenecientes a la comunidad naitiva de Cutivireno, en el distrito de Río Tambo, provincia de Satipo, región Junín. La emergencia movilizó a especialistas y pobladores para impedir que las llamas continuaran extendiéndose.

Trabajo en conjunto entre equipos especializados y la comunidad

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) destacó la participación de sus combatientes forestales, quienes trabajaron junto con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, el Ejército y habitantes de comunidades nativas durante casi tres semanas.

La intervención exigió labores sostenidas y coordinadas para contener el avance del fuego hacia otros sectores. A este esfuerzo se sumaron condiciones climáticas favorables: una lluvia torrencial contribuyó a extinguir el siniestro y fue celebrada tanto por los brigadistas como por la población local.

Monitoreo para impedir nuevos focos

Aunque el incendio fue extinguido, los equipos especializados permanecen en el territorio. Combatientes del Bosque de Protección Pui Pui, la Reserva Comunal Asháninka y el Parque Nacional Otishi realizan acciones de monitoreo y verificación de los focos de calor.

El objetivo es prevenir una posible reactivación. Por ello, el cierre de la emergencia no significa el retiro inmediato de las labores de vigilancia, sino la continuidad de las comprobaciones en las zonas afectadas.

Protección de bosques y comunidades

El incendio ocurrió en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Asháninka, un territorio importante para la conservación de la biodiversidad amazónica y de los recursos naturales que sostienen a las comunidades locales.

El Sernanp resaltó que la respuesta conjunta evidencia la importancia de la articulación entre las instituciones públicas y los pueblos indígenas frente a las emergencias forestales. Asimismo, reafirmó que continuará fortaleciendo la prevención, la vigilancia y la capacidad de respuesta mediante personal especializado y coordinación con las comunidades.

Lluvia contribuyó a extinguir las llamas

A este esfuerzo se sumaron condiciones climáticas favorables, pues una lluvia torrencial colaboró en extinguir el incendio. La precipitación fue celebrada por los brigadistas y la población local, quienes venían trabajando en tierra para evitar que las llamas se extendieran por los anexos de Tincareni y Tsyapo. La reacción de alegría se volvió viral en redes sociales.

#Junín. Un milagro TRAS 18 DÍAS DE INFIERNO, LLUVIA LOGRÓ APAGAR EL INCENDIO FORESTAL EN JUNÍN Un verdadero milagro llegó para los bomberos que combatían el incendio forestal en el distrito de Río Tambo, provincia de Satipo, en la región Junín. https://t.co/qNP1iXwTSH — Marco Antonio Barrueto Chavez (@MarcoAn42551200) October 23, 2026

Finalmente, tras casi tres semanas de labores, se logró controlar el incendio forestal que amenazaba los anexos de Tincareni y Tsyapo, ubicados en la comunidad nativa de Cutivireni, en el distrito de Río Tambo, provincia de Satipo, región Junín. La emergencia requirió el trabajo conjunto de especialistas y habitantes de la zona, quienes unieron esfuerzos para frenar el avance del fuego y proteger el territorio afectado.