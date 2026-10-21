Emergencia ambiental en Puno: incendio forestal arrasa totorales cerca de las Islas de los Uros

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un incendio de grandes proporciones afecta los totorales de la Reserva Nacional del Titicaca, situados en las inmediaciones de las emblemáticas islas de los Uros, uno de los principales atractivos turísticos del lago.

De acuerdo con los reportes, el fuego se originó en los sectores de Uros Chulluni y Chimu, pertenecientes al distrito y provincia de Puno, extendiéndose rápidamente por una zona de difícil acceso y poniendo en riesgo directo a las viviendas de los pobladores locales.

Despliegue de la Marina de Guerra y el Mindef

Ante el avance de las llamas y tras la alerta emitida por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), la Autoridad Marítima Nacional intensificó las labores de mitigación iniciadas desde la mañana.

#EnVivo | Un incendio de grandes proporciones afecta los totorales de la Reserva Nacional del Titicaca, en Puno, cerca de las islas de los Uros. Las llamas amenazan las viviendas de los pobladores, mientras patrulleras de la Marina de Guerra se dirigen a la zona para brindar... pic.twitter.com/ilNgDeNwyy — Canal N (@canalN_) October 21, 2026

En esa línea, el Ministerio de Defensa (Mindef) informó a través de sus canales oficiales que la patrullera lacustre LP Ramis de la Marina de Guerra del Perú se dirige hacia la zona afectada con una tripulación de seis miembros y equipos especializados para sumarse de inmediato a las tareas de control.

Esta unidad naval complementa el apoyo brindado por la patrullera Moho y el personal de la Capitanía de Puerto de Puno, quienes operan en el área empleando motobombas acuáticas para contener el siniestro.

Crisis de incendios en Puno y familias afectadas

Esta emergencia ecológica e infraestructura no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una grave ola de incendios forestales que azota a la región sur del país.

La Capitanía de Puerto de Puno brindó apoyó ante un incendio registrado en la zona de totorales de Los Uros, en el lago Titicaca, tras recibir la alerta del personal del Instituto Nacional de Defensa Civil. https://t.co/JnKOjPbb4X pic.twitter.com/kYGnuKc7pu — Autoridad Marítima Nacional - DICAPI (@MGP_DICAPI) October 21, 2026

Según reportes locales, comunidades rurales como la parcialidad de Antalla Colquerani, en el distrito de Palca (provincia de Lampa), también sufren los estragos de incendios prolongados que han arrasado extensas áreas de pastizales, árboles de queñua y fauna silvestre, dejando a más de 20 familias damnificadas y destruyendo viviendas.

Monitoreo permanente y llamado a la prevención

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y los gobiernos locales mantienen un monitoreo constante de los eventos activos tanto en el lago Titicaca como en las zonas altoandinas.

Las autoridades continúan coordinando acciones de respuesta multisectorial para mitigar los daños ambientales, proteger los medios de subsistencia de los pobladores rurales y evitar una mayor afectación en los ecosistemas de la región.

La rápida movilización de la Marina de Guerra y el esfuerzo conjunto de las autoridades reflejan la urgencia por frenar los incendios en Puno, evidenciando la vulnerabilidad de los recursos naturales y las comunidades locales frente a esta temporada crítica de siniestros.