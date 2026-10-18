Un incendio forestal en Huancavelica destruyó la casa del alcalde distrital: humareda dejó 4 heridos

18/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un incendio forestal registrado en el distrito de Chupamarca, ubicado en la provincia de Castrovirreyna, departamento de Huancavelica, destruyó la vivienda del alcalde distrital, Agripino Gustavo Pauyac Huaraca. La autoridad municipal no se encontraba en el inmueble cuando las llamas alcanzaron la estructura.

Por ello, el siniestro provocó que al menos cuatro vecinos resultaran afectados tras inhalar el humo generado en la zona. Cabe mencionar que estas personas fueron trasladadas al centro de salud local para recibir atención médica.

Según el reporte, las llamas se originaron cerca del río San Juan y avanzaron con rapidez hacia el centro poblado, impulsadas por fuertes ráfagas de viento. Varias familias tuvieron que evacuar sus viviendas ante la densa humareda.

Fuego amenaza a 30 alumnos del colegio

La emergencia mantiene en alerta a las familias de Chupamarca, debido a que el fuego avanza hacia la institución educativa José Carlos Mariátegui. En este recinto escolar estudian y asisten habitualmente alrededor de 30 alumnos de la localidad.

En esa línea, los docentes y pobladores reportan que la humareda dificulta el acceso al plantel y que el fuego podría alcanzar la infraestructura educativa y las plantaciones de pinos situadas en los terrenos cercanos al centro poblado.

Las ráfagas de viento y la vegetación de la parte baja del río San Juan facilitan que el fuego escale por las laderas directamente hacia el centro del distrito.

Pobladores usan baldes y mangueras ante falta de agua

Este incendio forestal mantiene en alerta al distrito de Chupamarca, en la provincia de Castrovirreyna (Huancavelica). Se reportó que el fuego destruyó por completo la vivienda del alcalde distrital, Agripino Gustavo Pauyac Huaraca, y dejó cuatro personas heridas por inhalación de humo.

Las labores de control se complican en la comunidad por la falta de agua y la ausencia de equipos especializados que permitan contener un siniestro forestal con rapidez.

Por tal motivo, los pobladores de Chupamarca se organizaron para intentar frenar el avance del fuego empleando baldes y mangueras de riego. Mientras tanto, un grupo de varones de la localidad trabaja en otro sector instalando una vía de abastecimiento mediante ductos.

Ante este panorama, los habitantes solicitaron apoyo formal al Gobierno Regional de Huancavelica para salvaguardar sus casas y terrenos productivos mientras evalúan los daños materiales definitivos en la zona.