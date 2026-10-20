Incendio en Tacna: Comerciante organiza pollada para recuperar su negocio

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un incendio en Tacna dejó cerca de S/ 100 mil en pérdidas económicas a Catalina Banegas, propietaria de la tienda Abarrotes Kathy, ubicada en la calle Alto Lima, frente a la institución educativa Francisco Antonio de Zela y a un costado de la Plaza de la Mujer. Tras perder gran parte de su mercadería y equipos de trabajo, la emprendedora realizará una pollada este domingo 25 de octubre para reunir fondos y reparar su establecimiento.

Durante una entrevista Banegas contó que el siniestro afectó productos de primera necesidad, artículos de limpieza, alimentos y equipos que utilizaba para desarrollar sus actividades comerciales y otros trabajos. Según explicó, había abastecido el negocio con anticipación por la proximidad de la campaña navideña.

"Yo ya había comprado panetones, unas cositas. La tienda estaba full papel higiénico, yogures, como un minimarket. Y ahora no cuento con nada", manifestó la comerciante, al describir la magnitud de los daños.

Pollada se realizará este domingo

Frente a esta situación, sus dos hijas la animaron a organizar una actividad solidaria para obtener recursos económicos. La pollada se desarrollará desde las 9:00 a. m. y cada plato tendrá un costo de S/ 15. Los pedidos serán para llevar, debido a que el establecimiento no cuenta actualmente con condiciones para recibir a los consumidores.

Banegas pidió a los vecinos, clientes y ciudadanos que puedan colaborar con esta iniciativa, que busca contribuir principalmente a la reparación del local afectado por el fuego.

Mercadería y equipos quedaron inservibles

La propietaria detalló que, además de los productos quemados, perdió dos computadoras, una impresora y un equipo adquirido en Lima, cuyo valor estimó en S/ 6 mil.

La comerciante señaló que sus pérdidas superarían los S/ 90 mil que consignó inicialmente en una denuncia, pues todavía continúa revisando los daños y elaborando el inventario de los bienes afectados.

Asimismo, explicó que deberá afrontar gastos adicionales para reparar el inmueble alquilado, renovar las instalaciones eléctricas y reemplazar otros elementos dañados. Según relató, la reparación del local también representará una inversión considerable.

Banegas recordó que trabaja en este establecimiento desde 2014 y que, durante doce años, construyó progresivamente su negocio para atender a estudiantes, docentes y vecinos de la zona.

Solicita apoyo de empresas y ciudadanos

La emprendedora también hizo un llamado a las empresas proveedoras de productos y equipos para que se solidaricen con su familia y contribuyan a su recuperación económica. Indicó que mantiene compromisos financieros y que solicitar otro préstamo sería complicado en las actuales circunstancias.

Pese a las pérdidas, la comerciante aseguró que buscará salir adelante y reconstruir el negocio que sostuvo durante años con su esfuerzo.