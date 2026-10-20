Piura soporta lluvias intensas: calles inundadas y otros puntos de la región en alerta por precipitaciones

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 20/10/2026
Desde horas de la madrugada, la región Piura registró intensas lluvias que comenzaron con una intensidad moderada y aumentaron progresivamente, lo que llamó la atención de los habitantes.
Lluvias generan alerta por drenajes colmatados
Las precipitaciones se presentaron en distintos puntos de la región y generaron preocupación entre la población ante la posibilidad de que se produzcan nuevas lluvias asociadas al fenómeno El Niño.
En las principales calles de Piura se observaron pistas inundadas y dificultades para el tránsito. Esta situación estaría relacionada con la acumulación de agua y el estado de los sistemas de drenaje, algunos de los cuales se encontrarían colmatados por la falta de limpieza y mantenimiento de las autoridades municipales.
Ciudades del interior de la región resisten las lluvias
En Piura, Sullana, Tambogrande, Chulucanas y zonas de la sierra se reportaron aniegos en avenidas y veredas mojadas debido a las intensas lluvias. Asimismo, algunos sectores sufrieron cortes de energía eléctrica por problemas en el cableado, una situación que podría generar cortocircuitos.
La acumulación de agua también evidenciaría dificultades en los sistemas de drenaje y alcantarillado. Según lo señalado, la falta de limpieza y descolmatación de estas estructuras por parte de las autoridades regionales y municipales habría contribuido a los aniegos registrados en calles y veredas.
Las lluvias se presentan desde hace varios días en Piura y sus localidades, una región expuesta a los efectos de diversos eventos climatológicos. Las precipitaciones mantienen en alerta a la población ante las posibles consecuencias de las inundaciones y las deficiencias en la evacuación del agua.
Mercado de Chulucanas inundado por fuertes precipitaciones
Las intensas lluvias registradas en Piura provocaron inundaciones en diversas calles y afectaron el mercado de Chulucanas. Circunstancia pone en alerta a comerciantes y vecinos por los efectos de las precipitaciones.
Nota en desarrollo...