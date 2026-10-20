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Habitantes están alerta

Piura soporta lluvias intensas: calles inundadas y otros puntos de la región en alerta por precipitaciones

Piura registra intensas lluvias desde la madrugada en Chulucanas, Sullana y otros sectores, generando preocupación por el colapso del drenaje y los posibles efectos del fenómeno El Niño.

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 20/10/2026

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Desde horas de la madrugada, la región Piura registró intensas lluvias que comenzaron con una intensidad moderada y aumentaron progresivamente, lo que llamó la atención de los habitantes.

Lluvias generan alerta por drenajes colmatados

Las precipitaciones se presentaron en distintos puntos de la región y generaron preocupación entre la población ante la posibilidad de que se produzcan nuevas lluvias asociadas al fenómeno El Niño.

En las principales calles de Piura se observaron pistas inundadas y dificultades para el tránsito. Esta situación estaría relacionada con la acumulación de agua y el estado de los sistemas de drenaje, algunos de los cuales se encontrarían colmatados por la falta de limpieza y mantenimiento de las autoridades municipales.

Ciudades del interior de la región resisten las lluvias

En Piura, Sullana, Tambogrande, Chulucanas y zonas de la sierra se reportaron aniegos en avenidas y veredas mojadas debido a las intensas lluvias. Asimismo, algunos sectores sufrieron cortes de energía eléctrica por problemas en el cableado, una situación que podría generar cortocircuitos.

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La acumulación de agua también evidenciaría dificultades en los sistemas de drenaje y alcantarillado. Según lo señalado, la falta de limpieza y descolmatación de estas estructuras por parte de las autoridades regionales y municipales habría contribuido a los aniegos registrados en calles y veredas.

Las lluvias se presentan desde hace varios días en Piura y sus localidades, una región expuesta a los efectos de diversos eventos climatológicos. Las precipitaciones mantienen en alerta a la población ante las posibles consecuencias de las inundaciones y las deficiencias en la evacuación del agua.

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