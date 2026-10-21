Indeci emite pronóstico de activación de quebradas para las próximas 24 horas: Cajamarca y Piura en alerta roja junto a otras cinco regiones

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), advirtió el riesgo de activación de quebradas en siete regiones del Perú para las próximas 24 horas. A continuación, en la presente nota, te contamos los detalles para que puedas tomar todas tus precauciones si es que estás por viajar a los departamentos en alerta.

¿Dónde se registrarán las lluvias?

De acuerdo con el reporte de la entidad adscrita al Ministerio de Defensa, se esperan hasta precipitaciones de fuerte a extrema intensidad en las algunas provincias de las regiones de Áncash, Cajamarca, Huancavelica, Junín, La Libertad, Lambayeque y Piura.

Según el Aviso N.º 195-2026 de Corto Plazo ante Posible Activación de Quebradas del INDECI, el hecho podría darse hasta la 1:00 p. m. de este jueves 22 de octubre. Además, el evento climatológico podría estar acompañado por descargas eléctricas y ráfagas de viento. En ese sentido, te señalamos las localidades alertadas por la entidad:

Áncash : Corongo, Huaylas, Pallasca, Pomabamba, Santa, Sihuas

: Corongo, Huaylas, Pallasca, Pomabamba, Santa, Sihuas Cajamarca : Cajabamba, Cajamarca, Celendín, Chota, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio, San Marcos, San Miguel, San Pablo, Santa Cruz - (en alerta roja)

: Huanvelica : Huancavelica, Tayacaja

: Huancavelica, Tayacaja Junín : Chupaca, Huancayo

: Chupaca, Huancayo La Libertad : Ascope, Gran Chimú, Otuzco, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Trujillo

: Ascope, Gran Chimú, Otuzco, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Trujillo Lambayeque : Chiclayo, Ferreñafe, Lambayeque

: Chiclayo, Ferreñafe, Lambayeque Piura: Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Piura - (en alerta roja)

Hasta el 22/10 se prevé la #ActivaciónDeQuebradas (nivel rojo) en algunas provincias de los departamentos de Cajamarca y Piura. | @Senamhiperu. https://t.co/siYyBLIg0s — COEN - INDECI (@COENPeru) October 21, 2026

Cabe precisar que, a través de un nuevo comunicado, difundido el viernes 16 de octubre, la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno "El Niño" (ENFEN) ratificó su estado de "Alerta de El Niño Costero", tras analizar las condiciones oceánicas y atmosféricas actuales y los pronósticos climáticos nacionales e internacionales.

En ese sentido, para lo que resta del 2026 se irán incrementando las lluvias por encima de lo normal en la costa norte, costa central y la sierra norte occidental, con posibles precipitaciones localizadas de moderada a fuerte intensidad en el norte.

INDECI recomienda medidas de preparación

El INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Asimismo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Desde la entidad exhortan a las autoridades a seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, así como estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar.