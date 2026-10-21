Fenómeno El Niño en Perú: ¿qué debe contener tu mochila de emergencia, según el Minsa?

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante la posibilidad de lluvias de gran intensidad en el país por el fenómeno El Niño, el Ministerio de Salud (Minsa) brindó recomendaciones para que las familias preparen sus mochilas de emergencia y cuenten con los elementos necesarios para afrontar posibles desastres naturales.

Mochila de emergencia para el fenómeno El Niño

El Minsa informó que, frente a los cambios climatológicos por el fenómeno El Niño, se debe armar una mochila de emergencia con nuevos elementos a los que tradicionalmente se incluyen para responder ante un sismo.

Dicho escenario climático requiere incorporar implementos que permitan protegerse de las precipitaciones y sus consecuencias. Entre los elementos adicionales destacan las botas, los ponchos impermeables y los paraguas, que podrían facilitar el desplazamiento y la protección frente a las lluvias intensas.

"Nosotros estamos acostumbrados a recibir recomendaciones de las mochilas de sismos. Sin embargo, de acuerdo a este nuevo escenario por las lluvias intensas del fenómeno El Niño, se están añadiendo algunos elementos para la mochila de emergencia, como las botas, el poncho y el paraguas", indicó el representante del sector Salud.

¿Cuántas mochilas de emergencia debe tener cada familia?

Según lo reportado por el Minsa, cada mochila de emergencia debe estar equipada para atender las necesidades de dos personas durante las primeras 24 horas de una emergencia. Por ello, la cantidad de mochilas que debe preparar cada hogar dependerá del número de integrantes de la familia.

Asimismo, se aconseja preparar una caja de reserva con una mayor cantidad de suministros. Este recurso complementario permitirá cubrir las necesidades de los integrantes del hogar desde el segundo hasta el cuarto día, periodo en el que podrían persistir las dificultades para acceder a servicios y productos básicos.

Nuevos artículos para la mochilla

Entre los artículos adicionales recomendados figuran el repelente contra insectos y el bloqueador solar . El primero resulta especialmente importante para reducir la exposición a los mosquitos transmisores de enfermedades como el dengue, mientras que el segundo ayuda a proteger la piel frente a los efectos de la radiación solar.

Otro elemento que no debe faltar son las monedas. Según las recomendaciones, ante un desastre existe la posibilidad de que se interrumpan el suministro eléctrico y la conexión a internet, lo que dificultaría el uso de medios de pago digitales.

Por ese motivo, contar con dinero en efectivo, puede facilitar la compra de productos esenciales mientras se restablecen los servicios.

Finalmente, el Minsa exhortó a las familias a organizar sus suministros con anticipación y adecuar sus mochilas de emergencia a los riesgos asociados con las lluvias intensas por el fenómeno El Niño.