Intensas lluvias en Pataz dejan una dos muertos en La Libertad: Autoridades piden declarar emergencia

La caída de intensas lluvias en la región de La Libertad dejaron un lamentable saldo de dos muertos. Se trata de una niña y un trabajador municipal que perdieron la vida en distintas partes de la provincia.

Trabajador municipal muere por falta de ayuda

La muerte del trabajador municipal se produjo alrededor de las 3:00 p.m. del último jueves cuando se encontraba trasladándose en un vehículo de la Municipalidad Distrital de Pataz y este se volcó a un abismo. Cabe destacar que dentro de la unidad se encontraban dos trabajadores ediles que tenían como propósito verificar las condiciones de las vías.

Pese a que ambas personas fueron llevadas hasta el centro de salud del lugar, no pudieron recibir atención médica a tiempo debido a que este nosocomio no contaba con servicio de energía eléctrica desde hace una semana. Lamentablemente, esto ocasionó que no se pudiera hacer nada para salvar la vida de David Gavidio Rondo (40).

Por su parte, su compañero Freddy Velásquez Aspiros (40) terminó gravemente herido y tuvo que ser evacuado a la provincia de Trujillo.

Niña fallece tras ruptura de puente artesanal

La menor de 5 años falleció en el anexo de Retamas, distrito de Parcoy luego de caer al río durante la tarde de ayer. Según se dio a conocer, los maderos del puente artesanal en el que se encontraba terminó cediendo por el peso de la menor y otro niño de 11 años.

Un agente municipal dio cuenta a la PNP de los hechos para que pueda iniciar con la búsqueda correspondiente. Tras el inicio de las labores, ambos menores fueron encontrados muy cerca a unas rocas.

Mientras que el pequeño de 11 años pudo ser rescatado con vida, la menor de 5 no tuvo la misma suerte. Los pobladores de la zona señaron que lleva mucho tiempo solicitando que las autoridades construyan un nuevo puente en tal zona.

Piden declarar en emergencia a Pataz

Ante estos hechos. el alcalde de Pataz, Segundo Armas Villalobos, indicó que este accidente es una muestra más de las condiciones extremas que enfrentan en esta región. Por ello, indicó que se necesita de la intervención de las autoridades para atender las necesidades y evitar nuevas tragedias.

"Hemos solicitado la declaratoria de emergencia de nuestras vías, sin embargo, no hemos recibido la atención que necesitamos. Ahora, con profundo dolor, lamentamos la muerte de uno de nuestros servidores municipales, quien estaba desempeñando su labor con dedicación y compromiso", mencionó.

De esta manera, se dio a conocer que la caída de intensas lluvias en Pataz dejaron dos muertos en el departamento de La Libertad.