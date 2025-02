Petro defiende a los migrantes colombianos y critica la política migratoria de Trump

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a expresar sus diferencias con Donald Trump, flamante mandatario de los Estados Unidos. Recientemente, ambos jefes de Estado pasaron por un tenso conflicto diplomático a raíz de la fuerte política migratoria del norteamericano, que busca enviar a ciudadanos radicados en su país de forma irregular a sus países de origen.

Como se recuerda, Petro negó recibir los vuelos de repatriación acusando un presunto maltrato a los migrantes colombianos, por lo que mandó el avión presidencial para que sus connacionales pudieran retornar en "condiciones dignas". En los últimos días, diversos mandatarios de la región se han pronunciado sobre la nueva línea gubernamental estadounidense.

"La oferta mía es que si la sociedad norteamericana decide soberanamente sacar personas que no quieren allí, deportarlas, que las deporten en condiciones humanitarias, en dignidad. Porque un inmigrante no es un delincuente. No existen personas ilegales en ninguna parte del mundo", indicó en diálogo con Univision.