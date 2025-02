Gustavo Adrianzén afirma que colapso de puente en Chancay se debió a fuertes lluvias

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, aseguró que el colapso del puente en Chancay que provocó la caída de dos vehículos, incluido un bus interprovincial, se debió a las intensas lluvias.

En declaraciones a la prensa, el premier informó que todos los heridos fueron trasladados al Hospital de Chancay, afirmando que se encuentran fuera de peligro. También, anunció que, en 12 días, se instalará un puente de doble vía y de aproximadamente 60 metros de longitud para restablecer el tránsito interrumpido en esta zona.

"Todos los heridos que han sido trasladados al Hospital de Chancay están siendo atendidos y todos se encuentran fuera de peligro. Se ha dispuesto que un plazo no mayor de 12 días se instale un puente de doble vía de aproximadamente 60 metros de longitud", declaró.

Asimismo, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) indicó que han dispuesto un plan de desvío para que el tránsito no se vea afectado, ello en sentido de sur a norte.

"Se ha dispuesto también un plan de desvío, con la señalética adecuada, para que el tránsito de sur a norte no se vea afectado y se ha garantizado también la entrada y salida al Puerto de Chancay, sin ninguna novedad", agregó.

En esa misma línea, Gustavo Adrianzén apuntó que los trabajos de mantenimiento del puente le corresponden a la empresa concesionaria Norvial y sostuvo que, si las investigaciones determinan algún tipo de responsabilidad, el Ejecutivo se encargará de que tengan que rendir cuentas por este suceso.

Además, el presidente del Consejo de Ministros comunicó que hay 15 ministros de Estado se encuentran actuando a nivel nacional, con el fin apoyar en las labores que realizan las autoridades regionales ante el incremento de las lluvias.

"Teniendo en cuenta la antigüedad del puente, según se me hecho saber aproximadamente de 60 años, no me sorprende que esto haya ocurrido. Nosotros tenemos una capacidad limitada para ello (...) El concesionario tiene que haber realizado estas acciones de mantenimiento", añadió.