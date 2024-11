La Libertad: rondas campesinas acatan paro de 24 horas en rechazo a inseguridad ciudadana

15/11/2024 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Este 15 de noviembre, tal y como se había anunciado en diferentes plataformas digitales, vecinos de La Libertad dieron inicio a un paro de 24 horas en rechazo a las altos índices de inseguridad ciudadana que sufre el país y, en específico, a la ola de crimen que azota al norte peruano. De acuerdo a las autoridades de la zona, miembros de las rondas campesinas iniciaron el bloqueo cerca de las 00:00.

La irrupción en los tramos, registrada en distintas provincias de la sierra liberteña, ha dejado a algunos distritos en estado de inconexión; así como a decenas de autos, buses de transporte público y vehículos de carga pesada varados en largas filas.

"Las rondas campesinas hemos decidido acatar el paro el día 15 como advertencia, porque si no hay señales de dar leyes drásticas contra la delincuencia, no descartamos realizar un paro nacional indefinido", explicó el presidente regional de las Rondas Campesinas de La Libertad, Roger Sandoval, en entrevista con el medio N60 Radio.

Tramos bloqueados por el paro

Según información difundida por el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), los bloqueos se registran en diferentes tramos del departamento. En la provincia de Otuzco hay tramos interrumpidos en el desvío e ingreso a la ciudad, y en el puente Otuzco. De igual manera, ciudadanos del centro poblado Plazapampa se encuentran acatando la manifestación.

Por su parte, en el tramo Shorey - Quiruvilca, en la provincia de Santiago de Chuco, manifestantes han interrumpido el tránsito, dejando al distrito en estado en intransitabilidad y dejando varadas a decenas de autos, buses y vehículos de carga pesada.

Asimismo, los sectores La Cuchilla, Alto Shamana, 9 de Octubre, Sausacocha, Sanjapampa, La Arena, Chuquizonguillo, La Ramada, El Pallar, La Conga y las salidas de Huamachuco han sido bloqueadas, complicando el ingreso y la salida de la provincia de Sánchez Carrión.

Por último, ronderos y ciudadanos de la provincia de Pataz han bloqueado las vías de acceso en el anexo de Retamas y en el puente Chagual.

Provincias sin acceso

De acuerdo al COER, las provincias de Gran Chimú y Virú no presentan mayores complicaciones en el tránsito. De igual manera, en las provincias de Julcán y Bolívar no se ha acatado el paro. No obstante, dado que estas dos últimas limitan con provincias en las que sí se han presentado interrupciones en las vías, existe una sobrecarga en el tráfico de las jurisdicciones.

"La sociedad está asqueada de tanto abuso de parte de autoridades y delincuentes. Aquí en la provincia de Sánchez Carrión hemos dicho que si matan a un dirigente, no vamos a quemar vivo a un delincuente, sino a cuanto delincuente se nos presente, porque no vamos a tolerar", precisó el líder rondil a los medios locales.

Así, diversas provincias de La Libertad se encuentran sin conexión, producto del paro de 24 horas realizado a forma de protesta contra la violencia criminal que sufre la región norteña.