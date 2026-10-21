Senamhi emite ALERTA ROJA para lluvias extremas para Arequipa e Ica: conoce las provincias en posible situación crítica

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de precipitaciones de moderada a extrema intensidad en la costa centro y sur para las próximas 72 horas. A continuación, te contamos los detalles en la presente nota para que puedas tomar las precauciones del caso si es que te encuentras o estás viajar a uno de los departamentos en alerta.

¿Dónde se registrarán el fenómeno climatológico?

De acuerdo con el Aviso Meteorológico N.º 429 de la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, se esperan la presencia de precipitaciones (lluvias y/o lloviznas), acompañadas por el incremento de la velocidad del viento, entre el jueves 22 y el sábado 24 de octubre.

En ese sentido, según el pronóstico, se espera que estos sucesos climatológicos estén presentes en Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. Sin embargo, entre el viernes 23 y el sábado 24 el nivel de precipitaciones será extremo ( alerta roja ) en las siguientes provincias de Arequipa e Ica:

Arequipa : Arequipa, Camaná, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos e Islay

: Arequipa, Camaná, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos e Islay Ica: Chincha, Ica, Nazca, Palpa y Pisco

📣🌧️ #Aviso #Minam #Senamhi Del 22 al 24 de octubre, se presentará precipitaciones en la costa centro y sur. ✅ Además, se espera el incremento del viento, cobertura nubosa con presencia de niebla y neblina en sectores cercanos al litoral. 📲 https://t.co/Q9gkzb1C34 https://t.co/iczfZxdjGO — Senamhi (@Senamhiperu) October 21, 2026

Se espera cobertura nubosa con presencia de niebla y neblina en sectores cercanos al litoral, principalmente durante las noches, madrugadas y primeras horas de la mañana, lo que incrementaría la sensación de frío.

Para los días en mención se prevén acumulados de lluvia y/o llovizna cercanos a los 2 mm/día en la costa de Lima e Ica, alrededor de los 2.5 mm/día en la costa de Arequipa y valores próximos a los 3 mm/día para Moquegua.

INDECI recomienda medidas de preparación

El INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Asimismo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Desde la entidad exhortan a las autoridades a seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, así como estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar.