Trujillo: comerciantes anuncian que venderán en las calles tras clausura de centro comercial Zona Franca

Luego que la Municipalidad Provincial de Trujillo clausurara, de forma temporal, el centro comercial Zona Franca y otras galerías comerciales en la avenida España, por no contar con el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones - ITSE, los comerciantes, quienes son dueños de los puestos, anunciaron que tendrán que vender en las calles del centro.

Los comerciantes indicaron, además, que, por día, sus pérdidas superan los 6 o 7 mil soles.

Asimismo, los comerciantes indicaron que están a la espera de ingresar a la galería para poder retirar sus productos.

Otros comerciantes, vendedores de ropa de niños y juguetería, lamentaron el cierre de la galería.

Los comerciantes formales no dudaron en criticar a los informales quienes, según refieren, no se les dice nada por trabajar en la vía púbica.

"No puede ser posible que a los ambulantes sí se les permita colocarse en la ciudad y tomar la mitad de la avenida España y a nosotros formales, porque pagamos todo lo que corresponde, no nos permitan ni siquiera trabajar. Nosotros no somos delincuentes, no robamos. Y si no trabajamos, ¿cómo damos de comer a nuestros hijos? Todos nos hemos quedado en el aire", reveló otra comerciante.