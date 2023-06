Trujillo: hallan feto de 21 semanas abandonado en la vía pública

Impactados se encuentran los vecinos del distrito de El Porvenir, tras el hallazgo de un feto de 21 semanas el cual fue abandonado en la vía pública, en el cruce de la calle Andrés Rázuri y la avenida Jaime Blanco, en Trujillo.

El indefenso cuerpo que apareció tirado en la pista tendría 21 semanas, según lo indicó a través de Exitosa, la fiscal Angélica Castillo.

En declaraciones a Exitosa Trujillo, los vecinos de la zona indicaron que, a las 6 de la mañana del viernes 23 de junio, se percataron del feto, el cuál fue abandonado en una bolsa.

"Yo venía de comprar mi pan y lo veo allí. Por aquí hay cámaras, deberían enfocar a la persona malvada que ha hecho eso. Que se investigue a la madre que ha hecho eso, y que pague por lo que ha hecho. Es un ser humano que no pidió venir al mundo. No es justo, si tanto no has querido tener a tu hijo, por qué no te acercas a un centro de salud. Hay madres que no pueden tener hijos, entonces si no quieres tener hijos, entonces regálalo. Eso no tiene perdón de Dios", indicó una de las moradoras.