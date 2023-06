Trujillo: madre de familia pide a las autoridades plástico y calaminas tras pase de huaico

16/06/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La pasa mal. La señora Marilú Varas es una de las tantas personas damnificadas luego del colapso de su vivienda en el distrito de Florencia de Mora, en Trujillo, tras las lluvias y el paso del huaico del pasado 10 de marzo del presente año, por ello, pide ayuda a las autoridades.

La madre de familia revela que ha tenido que irse a vivir a la casa de un familiar debido a que su casa colapsó, razón por la cual pide ayuda a las personas de buen corazón para apoyarle con calaminas y plástico.

"Esto es lo que me ha dejado el desastre de las lluvias y el huaico. Quisiera saber quién me puede apoyar, no tenemos ayuda, no soy la única, varios vecinos estamos pasando por este problema. El alcalde vino y nos dijo que nos iba a dar víveres, calaminas, plástico, pero nada tenemos", contó la mujer.

La damnificada indicó que tiene temor a que lleguen nuevamente las lluvias y su vivienda termine afectada.

"Ahora dicen que van a venir las lluvias y no sabemos qué hacer. Queremos que nos apoyen con algo para recuperar nuestras casas. Tememos que la casa se termine por caer, las paredes están dañadas, estamos en riesgo. He tenido que ir a vivir, de momento, a la casa de mi tía porque en mi vivienda no la podemos habitar. He pedido todo, mi baño, mi cuarto, mi cocina. Definitivamente aquí no puedo vivir", agregó.

La mujer contó que, incluso, animales llegan a su vivienda y no puede botarlos, razón por la que se las ingenia para darles de comer.

"Vienen gatitos y perritos, pero son seres vivos, no los puedo botar así no más, y tengo que darles de comer. Algunos vecinos me apoyan, felizmente", aseguró.

Piden presencia del alcalde

La señora Marilú pidió a través de las cámaras de Exitosa la urgente presencia del alcalde del distrito de Florencia de Mora, Wilson Toribio.

"Al alcalde Wilson Toribio le pedimos que nos apoye, necesitamos recuperar nuestras casas. Estamos esperando lo que en su momento nos ha ofrecido, necesitamos plástico y calaminas para protegernos de las lluvias", finalizó.