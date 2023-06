Trujillo: vecinos construyen rompemuelles y parchan pistas de forma artesanal

Con el dinero de su propio bolsillo y con sus propias manos, vecinos de las calles 21 de Septiembre y 19 de Mayo, en el distrito de Florencia de Mora, decidieron construir rompemuelles y parchar las pistas de forma artesanal, ante de dejadez de las autoridades municipales.

Exitosa Trujillo llegó hasta la zona y verificó que no solo es necesaria la construcción de los rompemuelles, sino también el parchado de pistas, las cuales lucen dañadas, casi en su totalidad.

"Mi madre tuvo que invertir el presupuesto de 300 soles, porque aquí el alcalde dice que no hay presupuesto. Acá viven niños, los carros pasan como locos, los huecos, los baches. No vienen a arreglar, nos vamos a la municipalidad, no nos hacen caso", contó una vecina a Nicolás Lúcar, en Exitosa.