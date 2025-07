Trujillo: Menor de 17 años muere tras disparo y PNP detiene a dos adolescentes

17/07/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La trágica muerte de un adolescente de 17 años ha conmocionado a la población del distrito de Laredo, en la provincia de Trujillo. El menor perdió la vida en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Víctor Lazarte tras recibir un disparo en circunstancias aún no esclarecidas.

¿Qué ocurrió al interior de la vivienda en Laredo?

La Policía Nacional del Perú (PNP) investiga los hechos y ya ha retenido a dos menores de edad, presuntamente involucrados en el caso. El coronel Johnny Huamán Mariano, jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) Trujillo, informó que ambos adolescentes reconocieron haber estado en el lugar de los hechos y haber manipulado el arma de fuego que causó la muerte del joven.

"Se logró la captura de dos menores de edad que han participado en el homicidio del menor de 17 años. Los menores han reconocido que han estado en el momento del hecho, manipulando un arma de fuego", declaró el oficial a la prensa.

La reconstrucción preliminar, basada en imágenes de videovigilancia, revela que los tres adolescentes ingresaron de forma voluntaria a la vivienda de la víctima. La PNP no descarta que los implicados hayan ingresado bajo una falsa cuartada.

¿Dónde está el arma de fuego y quién disparó?

Uno de los menores retenidos admitió haber estado manipulando el arma en el momento del disparo. Un tercer adolescente ha sido plenamente identificado y su captura sería inminente, según las autoridades. En paralelo, la Policía realiza pruebas de absorción atómica para determinar con certeza quién accionó el arma.

Hasta el momento, esta no ha sido ubicada. No se descarta que esté en poder del menor que aún no ha sido intervenido, pero con las investigación que están realizando se aclarará en orden.

"Ya uno de ellos ha aceptado que ha sido la persona que manipulaba el arma. También se ha identificado a un tercer menor que está próximo a su captura", señaló el coronel Huamán.

Investigación continúa

La víctima fue trasladada al hospital en estado crítico, pero pese a los esfuerzos médicos, no logró sobrevivir. Vivía junto a su abuela, quien ahora exige justicia y que el caso no quede impune. El Ministerio Público, junto con la Policía Nacional, continúa con las diligencias para esclarecer las circunstancias del homicidio y dar con todos los responsables.