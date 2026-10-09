Varón fallece tras sufrir atropello y conductor fuga de la carretera de La Yarada Los Palos

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Este miércoles 7, unos pocos minutos antes de las 05:00 horas, un hombre fue encontrado sin vida tras ser atropellado en la vía de penetración hacia los asentamientos 5 y 6, en el distrito de La Yarada Los Palos.

El cuerpo de la víctima fue encontrado tendido sobre la carretera, aproximadamente a la altura del kilómetro 1. Sus familiares lo reconocieron como Juan Zamudio Rueda, quien residía en la asociación Costa Verde y se desempeñaba como estibador de aceitunas.

Según información preliminar, el hombre sufrió un traumatismo encéfalo craneano grave como consecuencia del impacto. El vehículo involucrado no permaneció en la zona y, hasta el momento, no se ha logrado determinar la identidad del conductor.

Tras conocerse el hecho, agentes de la comisaría de La Yarada Los Palos, personal de Seguridad Ciudadana y peritos de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (Upiat) llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes.

También participaron la fiscal Juana Livia Arosquipa Paco y un médico legista, quienes efectuaron las acciones necesarias para el levantamiento del cadáver y el inicio de las investigaciones.

Salió a trabajar y no regresó

El suegro de la víctima relató que Juan Zamudio Rueda se encontraba en su vivienda el día previo a su muerte y que posteriormente recibió una llamada para acudir a trabajar.

"Lo llamaron a las diez de la mañana, más o menos, a esa hora: 'Ven al toque, tenemos que trabajar'", contó el familiar, visiblemente afectado.

Explicó que el trabajo del fallecido como estibador de aceitunas implicaba recibir este tipo de llamados. Después de salir de su vivienda, la familia ya no volvió a tener comunicación con él y posteriormente recibió la noticia de su muerte.

La víctima deja en la orfandad a dos hijos menores de edad: un adolescente de 13 años y un bebé de apenas cuatro meses.

Piden revisar cámaras de seguridad

Ante la fuga del responsable, el suegro de la víctima solicitó a la Policía y al Ministerio Público que revisen las cámaras de seguridad instaladas en locales y galpones ubicados en el ingreso a la vía.

La familia espera que estas imágenes permitan determinar las características del vehículo involucrado y establecer la identidad del conductor responsable del atropello que terminó con la vida de Juan Zamudio Rueda.