Chiclayo: denuncian la muerte de siete niños por consumo prolongado de agua con arsénico en Mórrope

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Representantes civiles reportaron el lamentable fallecimiento de siete menores de edad en la jurisdicción de Mórrope, ubicada en el departamento de Lambayeque. Estas trágicas pérdidas ocurrieron presuntamente porque la población local se encuentra consumiendo continuamente agua con arsénico, enfrentando un grave peligro durante un periodo que supera los diez años.

Por este motivo, las familias perjudicadas demandan la intervención estatal urgente, buscando detener el desarrollo de enfermedades mortales y garantizar un acceso seguro al agua sin minerales.

Década de contaminación y víctimas mortales

Bertha Rojas Belicoso, vocera de la Asociación de Mujeres Unidas Somos Una Sola Fuerza (Amusfu), detalló que desde el año 2016 existe esta emergencia. Aproximadamente 1.500 personas de la zona conviven con una intoxicación crónica que conllevó en el deterioro físico y posteriores decesos de varios niños.

"Tenemos nuestros niños que han muerto con leucemia, aparente como resultado de tomar esa agua contaminada con metales pesados. Son alrededor de siete menores que han perdido la vida a lo largo de estos años. El último fue hace como un año, el cual estuvo internado por en el hospital Regional de Chiclayo. Las autoridades saben de esta situación y no hacen nada", mencionó la vocera ante los medios.

Ante ello, diversas madres de familia decidieron abandonar sus viviendas para salvaguardar la integridad. Las familias afectadas por contaminación que permanecen en el territorio enfrentan un fuerte impacto económico, pues están obligadas a invertir sus limitados recursos en la adquisición diaria de baldes purificados.

Las mediciones revelaron que la concentración de este químico tóxico representa un gran riesgo para la supervivencia de las personas. Las enfermedades reportadas evidencian la urgencia de establecer medidas correctivas inmediatas que reemplacen los sistemas de filtración defectuosos implementados en la región.

Vocera de agrupación eleva sus reclamos a las autoridades

Este peligro que no distingue edades, está atacando de manera silenciosa a la población vulnerable de Mórrope ante la inoperancia del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

"Es triste saber que estamos dando de tomar o comer 'veneno' (cuando cocinan su comida) a nuestros hijos o nietos", mencionó la vocera de de la Asociación de Mujeres Unidas Somos Una Sola Fuerza.

Este problema que menciona la dirigencia vecinal trasciende los límites territoriales de un solo caserío. Las estimaciones recientes calculan que la falta de agua potable y segura alcanza actualmente a una alarmante cifra de 8000 pobladores a lo largo del distrito, agudizando la crisis.

Frente a este panorama, el colectivo formalizó su reclamo hacia todos los niveles de gobierno y autoridades electas. Estas exigencias se centran en descartar la dotación de filtros temporales, argumentando que estos dispositivos carecen del mantenimiento respectivo, volviéndose completamente inutilizables a mediano plazo y extendiendo la vulnerabilidad.