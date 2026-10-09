"A Machu Picchu lo están destruyendo": gobernador del Cusco alerta sobre desatención del Mincul en ciudadela

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, lanzó una dura advertencia sobre la situación de Machu Picchu y cuestionó la presunta falta de atención del Ministerio de Cultura para proteger uno de los principales tesoros arqueológicos del Perú.

En diálogo con Exitosa, la autoridad regional aseguró que viene denunciando desde hace cuatro años el deterioro de la ciudadela inca y pidió que se investigue el estado de conservación de sus estructuras.

Durante la entrevista, sostuvo que la situación requiere una respuesta de las instituciones responsables y cuestionó el destino de los recursos generados por las visitas al santuario histórico.

"A Machu Picchu lo están destruyendo y lo denunció públicamente y no ahora, desde hace cuatro años", manifestó Salcedo.

El gobernador también invitó a Exitosa a realizar una investigación en el lugar para observar las condiciones de algunas estructuras y conocer los problemas que, según afirmó, afectan al patrimonio.

"Yo invitaría a Exitosa que vengan a hacer una investigación en donde desde hace 40 años Machu Picchu hay algunas rocas que aún siguen ahí colocadas con cemento", expresó.

Werner Salcedo alerta sobre el estado del Intihuatana

Durante la conversación, Salcedo puso especial énfasis en el estado del Intihuatana, estructura vinculada al significado ceremonial y astronómico de Machu Picchu. Según advirtió, este elemento patrimonial estaría en una situación preocupante y requeriría atención para evitar mayores daños.

"Te invitaría a ver cómo el Intihuatana que es el templo solar literalmente está ya a punto de colapsar", señaló el gobernador regional.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, denunció una presunta desatención del Ministerio de Cultura hacia la ciudadela inca y advirtió sobre el deterioro del patrimonio histórico. La autoridad pidió mayor atención para proteger uno de los principales tesoros arqueológicos del Perú. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) October 9, 2026

La autoridad cuestionó que, pese a la importancia histórica y turística de la ciudadela, no se destinen suficientes recursos para estudiar y revertir los problemas que denuncia. En ese contexto, afirmó que el Ministerio de Cultura recibe ingresos millonarios vinculados a Machu Picchu, pero consideró que estos no se reflejan en una respuesta adecuada para su conservación.

"Pero que el Ministerio de Cultura lo único que hace es llevarse los 280 millones de nuevos soles que se generan en ingresos y no dar los recursos ni siquiera para investigación para revertir estas situaciones", sostuvo.

Estas afirmaciones corresponden a la denuncia formulada por Salcedo durante la entrevista y plantean cuestionamientos sobre la gestión y el financiamiento de las labores de protección del patrimonio.

Gobernador cuestiona al Ministerio de Cultura

En otro momento, el gobernador regional criticó que el Ministerio de Cultura no lidere determinadas acciones frente a situaciones que, desde su perspectiva, requieren una respuesta institucional. Sus declaraciones se produjeron durante una conversación que también abordó una denuncia penal por presuntos actos de discriminación.

Al referirse a este tema, Salcedo mencionó el artículo 323 del Código Penal y cuestionó que otras autoridades tengan que impulsar iniciativas que, según su opinión, deberían contar con un mayor protagonismo del sector Cultura.

"Me hubiera gustado ver al Ministerio de Cultura siendo el que encabece y no estar esperando a que seamos los gobernadores, los que se encuentran en el legislativo, los que iniciemos estas acciones", declaró.

Werner Salcedo pidió mayor atención para Machu Picchu y reclamó acciones frente al deterioro que asegura haber advertido durante años. Sus declaraciones ponen sobre la mesa la necesidad de examinar el estado de conservación de la ciudadela, esclarecer las denuncias y garantizar que la protección del patrimonio arqueológico sea una prioridad.