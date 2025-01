Ampuero sobre acuerdo de colaboración eficaz: "La cláusula de progresividad es un invento para Odebrecht"

En exclusiva para Exitosa, la exprocuradora Katherine Ampuero enfatizó en que la figura de la cláusula de progresividad en casos donde existe una colaboración eficaz, como el que ostenta Odebrecht, es algo realmente ilegal. La abogada detalló que esto en realidad fue efectuado para beneficiar a la empresa constructora brasileña.

Cláusula de progresividad en Caso Odebrecht es ilegal

En diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, la abogada detalló irregularidades que existirían en el caso Odebrecht. Puntualizó así, que existe una grave problemática respecto a la información que es entregada por los colaboradores eficaces y que, pese a que no es corroborada, igual se les hace beneficiarios de la figura jurídica.

Asimismo, se le puntualizó por el hecho de que tanto Jorge Barata y Odebrecht estarían incumpliendo con la figura de colaboración eficaz. Ante esto, fue consultada por si es que el Estado peruano pudiera embargar su participación como en el proyecto Olmos, en Rutas de Lima y otras más.

La procuradora afirmó que esta situación sí se puede llevar a cabo, especialmente, enfatizó en que ya ha ocurrido antes y que, en su momento, ella misma solicitó una figura similar y que el mismo Poder Judicial le dio la razón sobre los hechos.

"No solamente pueden, deben hacerlo. Yo lo hice en el 2017 y un juez me dio la razón, el Poder Judicial me dio la razón, y eso es lo que no dicen los que me critican. No es que a mí me dio la gana. Yo lo pedí y el Poder Judicial dijo que mi pedido se ajustaba a la ley, por eso es que me dio la razón el PJ.", complementó.