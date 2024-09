Benji Espinoza afirma que fiscal Elizabeth Peralta no intervino en la recuperación de oro de Miu Lei

17/09/2024 / Exitosa Noticias / Judiciales

En exclusiva para Exitosa, el abogado de la fiscal superior de Lavado de Activos, Elizabeth Peralta, Benji Espinoza, señaló que su defendida no tuvo ningún tipo de intervención que pueda estar relacionada con la recuperación de oro de parte de la familia Miu Lei, respecto al caso de tráfico de influencias que también incluye a Andrés Hurtado, alias 'Chibolín'.

Elizabeth Peralta no devolvió el oro de los Miu Lei

En diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el letrado señaló que Miu Lei no fueron partícipes de la devolución del metal preciado. En su lugar, acotó que esto se debió a una decisión de parte de otro fiscal que no se encuentra en el mismo departamento que su defendida y que estaba completamente justificada.

"Vamos por partes, los Siucho no tienen nada que ver ahí. El oro era de propiedad de la empresa 'Lomadorada' que es de los Miu Lei, no de Siucho. El oro se devolvió, pero ni por gestión, ni decisión de la doctora Peralta, sino por decisión y a mi juicio, correcta y fundada del doctor Lucio Salirrosas", explicó.

Crítica por el proceso

El jurista acotó que el fiscal en realidad pertenece al área de Crimen Organizado, separado de la fiscalía a la que Peralta pertenece. Alegó que no se le puede atribuir a la doctora el uso de oficios cuando fue otra persona quien tomó la decisión.

"Lucio Salirrosas es un fiscal de crimen organizado, no tiene nada que ver con la fiscalía de Lavado de Activos de la doctora Peralta. No se puede atribuir alegremente que la doctora Peralta usó sus oficios para que devuelvan el oro. No, señor, fue el doctor Salirrosas y lo hizo bien", resaltó.

"En relación a este entrevero, para hoy han citado a Ana Siucho. Pero ¿Sabes cuándo la citan? De ayer para hoy, en la hora nona, yo no hago ninguna defensa decorativa y a mi como abogado me respetan. Ayer le he planteado una nulidad absoluta (...) diciéndole al fiscal que tiene que respetar dos cosas: El fiscal no nos ha entregado toda la carpeta fiscal para defender a la doctora Peralta, nos ha dicho 'el jueves te la doy' (...) yo quiero preguntar al señor fiscal Chinchay ¿Están investigando a la doctora Peralta? ¿O quieren emprender una cacería?", remarcó.

De esta manera se pudo conocer cómo la defensa legal de la fiscal superior de lavado de activos, Elizabeth Peralta, Benji Espinoza, negó rotundamente que haya ayudado a la liberación de un monto considerable de oro.