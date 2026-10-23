Guillermo Bermejo: Fiscalía de Huánuco pide anular caso de afiliación al terrorismo por falta de pruebas

23/10/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Fiscalía Penal Supraprovincial Especializadas en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo de la Fiscalía de Huánuco que pide la anulación del caso por afiliación al terrorismo de Guillermo Bermejo al no encontrarse pruebas en su contra. Esto se publicó en las redes sociales del exparlamentario actualmente encarcelado.

No encontraron pruebas en su contra

A través de su cuenta de X, el exparlamentario compartió dos imágenes del documento en el que se exponen los fundamentos para el sobreseimiento. Precisa que solo al constatarse elementos de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad y solo ante ello, se puede aplicar una sanción.

"...No se describen episodios verificables; carencia de precisión mínima, impresión lingüística, en la imputación contra el procesado Guillermo Bermejo Rojas, este despacho fiscal le es imposible subsanar con elementos de convicción obtenidos en etapa preparatoria y al no existir elementos de convicción que sustentan la imputación, solicita el sobreseimiento de la misma", indica el texto.

La fiscalía pide que se archive el caso de afiliación al terrorismo en mi contra porque no pudieron demostrar nada. Después de varios años de investigación no pudieron demostrar nada. Agradezco a Dios y a todos los que siempre creyeron en mí. Pronto se hará justicia ! https://t.co/w6gIwuDZsM — Guillermo Bermejo Rojas (@GuilleBermejoR) October 23, 2026

El exparlamentario escribió un mensaje al respecto en el que puntualiza que tras años de indagación no se habría encontrado pruebas que demuestren el delito por el que actualmente purga condena de 15 años por afiliación al grupo terrorista Sendero Luminoso.

"La Fiscalía pide que se archive el caso de afiliación al terrorismo en mi contra porque no pudieron demostrar nada. Después de varios años de investigación no pudieron demostrar nada. Agradezco a Dios y a todos los que siempre creyeron en mí. ¡Pronto se hará justicia!", publicó en X.

Condena contra Guillermo Bermejo

El 27 de octubre del 2025 la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria impuso una pena de 15 años para el entonces congresista por el delito contra la tranquilidad pública - terrorismo, en la modalidad de pertenencia a la organización terrorista Sendero Luminoso.

Al exparlamentario lo sentenciaron tras analizar los testimonios de colaboradores eficaces, exintegrantes de SL, así como informes de inteligencia que lo ubicaban en reuniones con los hermanos y cabecillas Víctor y Jorge Quispe Palomino en el VRAEM entre 2008 y 2009 para recibir adoctrinamiento.

Su defensa legal presentó un recurso de nulidad que fue evaluado el pasado 1 de octubre por la Corte Suprema de Justicia. Alegaba falta de valoración de pruebas de descargo, y la Fiscalía que trata de reconfirmar los elementos probatorios necesarios y coherentes que permitieron que se le aplique la pena de cárcel.

El excongresista Guillermo Bermejo, reapareció en redes sociales publicando un pedido de la Fiscalía de Huánuco para anular el caso por afiliación al terrorismo al no encontrarse pruebas suficientes en su contra.