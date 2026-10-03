Corazón Serrano suspende a colaborador tras testimonios por presunto abuso sexual: "Respeto e integridad"

03/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Corazón Serrano anunció la suspensión de la participación de uno de sus colaboradores artísticos y coreográficos, luego de que se difundieran públicamente testimonios relacionados con un presunto caso de abuso sexual. La agrupación comunicó que adoptó esta medida mientras se esclarecen los hechos y reafirmó su compromiso con el respeto, la integridad y la seguridad.

Bailarina acusa a coreográfo

A través de sus historias de Instagram, la agrupación informó que tomó conocimiento de las declaraciones que involucran a una persona que presta servicios para sus actividades artísticas. Frente a la naturaleza de los testimonios difundidos, decidió apartarla temporalmente de sus labores, aunque evitó revelar su identidad y los detalles específicos del caso.

La denuncia pública fue realizada por la bailarina Yaleska Tacuri, conocida en la escena artística como Amber, quien señaló a Jeremy Iturri, director de Psycho Crew (Psyree), por un presunto abuso sexual y un supuesto aprovechamiento de su posición de autoridad dentro del ámbito del baile. Los hechos, según su relato, habrían ocurrido en 2023.

En ese momento, Tacuri tenía 19 años y formaba parte de la compañía dirigida por Iturri, quien tenía entre 32 y 33 años. La bailarina sostuvo que ambos mantenían un vínculo estrictamente profesional y que previamente le había contado situaciones personales de vulnerabilidad. Posteriormente, según su versión, él la habría persuadido para quedarse en su domicilio.

Una vez en el lugar, Tacuri afirmó que sufrió tocamientos e intromisiones de índole sexual sin su consentimiento, pese a expresar su negativa. Además, relató que la experiencia tuvo consecuencias emocionales y que continuar asistiendo al mismo espacio de ensayo se volvió complicado, por lo que finalmente decidió alejarse de manera definitiva de la agrupación.

Corazón Serrano toma acciones

Tras hacer público su testimonio, la bailarina explicó que buscaba generar conciencia sobre el abuso de poder dentro del gremio artístico y brindar respaldo a otras personas que pudieran haber atravesado situaciones similares. En tanto, Corazón Serrano remarcó que este tipo de testimonios deben ser abordados con seriedad, responsabilidad y sensibilidad.

"Por la naturaleza y gravedad de los hechos expuestos, hemos decidido suspender su participación en las actividades de Corazón Serrano mientras se esclarece esta situación", expresaron en redes sociales.

Corazón Serrano separa a coreógrafo tras acusaciones en su contra

La agrupación no identificó al colaborador en su comunicado ni confirmó públicamente la existencia de una denuncia formal. Por ello, los señalamientos difundidos corresponden a testimonios públicos y no constituyen, por sí mismos, hechos establecidos judicialmente. Mientras se esclarece el caso, Corazón Serrano mantendrá suspendida la participación del colaborador involucrado.