Meta recibe millonaria sanción de US$ 25.000 millones por engañar a usuarios sobre su privacidad

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Meta recibió una sanción judicial de US$ 25.000 millones en Nuevo México, Estados Unidos, luego de que un juez determinara que la compañía engañó a sus usuarios sobre sus prácticas de privacidad. La decisión representa uno de los mayores castigos económicos impuestos a una empresa tecnológica y se suma a una serie de procesos legales que mantienen bajo presión a la propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp.

El caso está relacionado con el escándalo de Cambridge Analytica, que salió a la luz en 2018, cuando Facebook reconoció que la firma de análisis político había obtenido indebidamente información privada de hasta 87 millones de usuarios. Estos datos fueron utilizados para elaborar perfiles de votantes estadounidenses, lo que generó cuestionamientos sobre el manejo de la información personal en la plataforma.

A raíz de este episodio, el estado de Nuevo México presentó una demanda contra Facebook en 2021, al acusar a la compañía de gestionar inadecuadamente los datos personales de sus residentes y de engañarlos sobre sus políticas de privacidad. Posteriormente, un jurado determinó que Meta había infringido la Ley de Prácticas Desleales del estado en más de 43 millones de ocasiones.

Al evaluar la sanción, el juez Francis Mathew consideró que las acciones de la empresa no constituían incidentes aislados, sino un patrón sistemático de engaño relacionado con su modelo de negocio. Frente a esta decisión, Meta anunció que apelará el fallo y cuestionó la interpretación del fiscal general estatal, al considerar que el proceso también involucra aspectos relacionados con la libertad de expresión.

Las demandas presionan las finanzas de Meta

La sanción se suma a otros procesos judiciales que enfrenta la compañía por presuntos daños a menores y adicción a sus plataformas. En Nuevo México, Meta también recibió otras sanciones relacionadas con estas acusaciones, mientras que en marzo perdió junto con YouTube un juicio en Los Ángeles presentado por una joven que denunció perjuicios asociados al uso de las plataformas.

Además, en agosto, Meta aceptó participar en un acuerdo multiestatal para resolver demandas relacionadas con la presunta adicción y los daños causados a jóvenes. Este compromiso tuvo consecuencias en sus resultados financieros, ya que la empresa atribuyó a los costos asociados al acuerdo una diferencia entre sus ganancias trimestrales y las expectativas de Wall Street.

Durante el trimestre terminado en septiembre, Meta registró ingresos operativos cercanos a los US$ 13.000 millones, frente a los casi US$ 23.000 millones que habría obtenido sin el impacto de dicho acuerdo. La compañía también advirtió que otros procesos judiciales y regulatorios podrían afectar sus resultados en los próximos meses.

Aunque Meta mantiene un negocio altamente rentable, la acumulación de demandas incrementa la incertidumbre sobre sus operaciones. Los litigios relacionados con la privacidad, el tratamiento de los datos personales y los posibles efectos de sus plataformas en los menores representan un desafío legal y financiero para la tecnológica.