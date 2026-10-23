Poder Judicial rechaza pedido de Julián Pérez para excluir certificado médico por presunta agresión a su expareja

23/10/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial rechazó la solicitud del diputado Julián Pérez Mallqui para excluir de la investigación el certificado médico legal practicado a su expareja, quien lo denunció por una presunta agresión. La decisión permite que el documento continúe incorporado al caso mientras avanzan las diligencias judiciales correspondientes.

PJ rechaza argumentos de la defensa de Julián Pérez

El pedido fue evaluado por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, quien determinó que las observaciones presentadas por la defensa del parlamentario no justificaban retirar el certificado médico del expediente. El documento fue elaborado por un profesional del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público.

La defensa de Pérez cuestionó el contenido del examen y sostuvo que la descripción de las lesiones no precisaba suficientemente aspectos como el color, la forma y las dimensiones de las marcas encontradas. Estos cuestionamientos fueron presentados como parte de los argumentos para solicitar que el documento no fuera considerado dentro de la investigación.

Julián Pérez Mallqui: PJ rechaza pedido de diputado de Juntos por el Perú para excluir examen médico legal de agresión contra su expareja



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El magistrado consideró que las objeciones planteadas no constituían motivos suficientes para excluir el certificado médico legal. La decisión se refiere a la permanencia de esta prueba en el expediente y no representa un pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad penal del diputado.

El certificado médico legal consignó equimosis en el brazo y la pierna de la denunciante, lesiones que forman parte de los elementos incorporados al caso. El documento fue emitido por un médico del Instituto de Medicina Legal, entidad vinculada al Ministerio Público, encargado de realizar evaluaciones médico-legales.

Denuncia contra el diputado y proceso parlamentario

La denuncia contra Julián Pérez Mallqui fue el último 30 de julio, cuando su expareja reportó una presunta agresión en el distrito de San Miguel. El caso es investigado por el presunto delito de agresiones contra las mujeres o integrantes del grupo familiar.

La investigación judicial y el procedimiento parlamentario constituyen vías distintas. En el Congreso, la Comisión de Ética evaluó los hechos denunciados y aprobó un informe que recomienda suspender al diputado durante 120 días. Esta medida corresponde a una recomendación parlamentaria y no a una sentencia penal.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | La Comisión de Ética aprobó con cinco votos a favor y uno en contra el informe que recomienda suspender por 120 días al diputado de Juntos por el Perú, Julián Pérez, por presuntamente agredir a su expareja. La medida también contempla el... pic.twitter.com/ambicUL6j4 — Exitosa Noticias (@exitosape) October 20, 2026

El caso también incluye cuestionamientos relacionados con las comunicaciones entre el parlamentario y su expareja, así como las lesiones descritas en el examen médico legal. Estos elementos forman parte de los antecedentes difundidos sobre el proceso, mientras las autoridades correspondientes continúan con las actuaciones dentro de sus respectivas competencias.

La decisión del PJ mantiene el certificado médico legal dentro del expediente de Julián Pérez Mallqui. El pedido de exclusión fue rechazado, por lo que el documento seguirá formando parte de los elementos disponibles en la investigación por presuntas agresiones contra su expareja, sin que ello determine por sí mismo una condena.