Roberto Sánchez: PJ fija inicio de juicio oral por falsa declaración a la ONPE para el 18 de diciembre

23/10/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Décimo Juzgado Penal Unipersonal de Lima programó para el próximo 18 de diciembre el inicio del juicio oral en contra del excongresista y candidato a la presidencia de la República de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez Palomino por el presunto delito de falsa declaración a la ONPE.

La judicatura declaró que el proceso es inaplazable y que advirtió al acusado que será declarado como reo contumaz con orden de captura si es que no se presenta a la audiencia que se realizará de modo virtual.

Investigado por falsa declaración

Esta citación que alcanza a otro involucrados está pactada para las 09:00 de la mañana y de momento, el líder de JP y asesor congresal afronta el proceso bajo comparecencia simple.

De acuerdo con la acusación fiscal, en los reportes firmados por Sánchez Palomino se habría ofrecido información falsa, debido a que en ciertos casos se declaró "cero" como ingresos al partido. No obstante, se detecto entrega de dinero al partido político mediante una cuenta mancomunada por 208 mil y 75 mil soles.

Citación a Roberto Sánchez.

Para esta audiencia virtual también han sido convocados 13 testigos y peritos presentados por el Ministerio Público. Procuraduría de la ONPE y otros acusados. Entre ellos se enlista a Yehude Simon Munaro y William Sánchez Palomino, hermano del excandidato presidencial.

La Fiscalía solicita cinco años y cuatro meses de pena privativa de la libertad contra el fundador de Juntos por el Perú, así como que sea inhabilitado de forma definitiva para ejercer la presidencia de su partido político.

Hechos que se le cuestionarán a Roberto Sánchez

Según la acusación fiscal y al auto de enjuiciamiento del Poder Judicial, se le atribuye en su calidad de apoderado o representante del partido Juntos por el Perú, el haber dado datos falsos a la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sobre la Declaratoria Financiera Anual y la información de aportes, ingresos y gastos de campaña de JP.

Los hechos que se investigan habrían ocurrido el 1 de julio de 2019 al remitir información financiera del 2018. También deberá responder por el presunto delito contra la participación democrática por hechos ocurridos el 1 de julio del 2021 y el 16 de octubre del mismo año.

De esta manera, se fijo para el 18 de diciembre del 2026 el inicio del juicio oral contra el excandidato presidencial y líder de Perú Libre, Roberto Sánchez, por el presunto delito de falsa declaración a la ONPE en 2019 y 2021.