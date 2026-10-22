"Bolsonaro Bombshell": la rubia militante 'deepfake' que pedía votos para la ultraderecha en Brasil

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La campaña por la segunda vuelta presidencial en Brasil enfrenta un caso de manipulación digital. Una joven rubia que promociona la candidatura de Flávio Bolsonaro y suma 500.000 seguidores en Instagram es un producto de inteligencia artificial. Este hecho ocurre a pocos días del enfrentamiento contra el actual mandatario, Lula Da Silva.

Como se sabe, el caso bautizado como "Bolsonaro Bombshell" busca captar electores para el hijo del expresidente Jair Bolsonaro. La estrategia consiste en crear perfiles falsos que promocionan valores tradicionales y venden contenido para adultos en plataformas como Telegram. Ante ello, diversas investigaciones revelaron que las imágenes publicadas no corresponden a una persona de carne y hueso.

🔴 CAMPAÑA DE FLÁVIO BOLSONARO ESTÁ UTILIZANDO INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA CAMBIAR LA APARIENCIA DE SUS SEGUIDORES Manipulación digital de sus actos, donde adherentes habrían sido transformados en mujeres. Sería una alteración deliberada de la imagen pública de sus seguidores. Los monarcas de las redes sociales y de la IA están atentando contra la democracia. October 19, 2026

Videos falsos suplantan al diputado y otras figuras políticas

El origen de las imágenes virales se remonta a un mitin, realizado el pasado sábado 17 de octubre en la Playa de Camburi, en Victoria, Espírito Santo. Este evento funcionó como antesala al primer debate presidencial emitido el domingo 18 de octubre.

Cabe mencionar que el influencer brasileño Guga Figueiredo recopiló las imágenes, y Fast Check las catalogó como falso. Los videos usurparon la identidad de figuras reales. El clip original pertenecía a Nikolas Ferreira, diputado del Partido Liberal que consiguió 1,6 millones de votos en 2022 y 3,1 millones el pasado 4 de octubre. También se alteró material de personalidades como Vinicius Machado, Cristina Graeml y André Fernandes.

En esa línea, las plataformas confirmaron la manipulación del contenido. Hive Moderation detectó un 70% de presencia de Seedance 2, un modelo de ByteDance y TikTok, mientras que Deepfake Detection arrojó una probabilidad de falsificación del 45,5%.

A loirona do Flávio Bolsonaro. 👇🏻 pic.twitter.com/dTULA4GzsW — Guga Figueiredo (@gugafigu) October 19, 2026

La campaña de Bolsonaro pagó 600.000 reales a empresa

La sofisticación técnica del material audiovisual levantó sospechas sobre el financiamiento detrás de la estrategia digital. Los análisis forenses detectaron características específicas en los videos generados por computadora.

No obstante, una investigación financiera profundizó el caso. El pasado 16 de octubre, The Intercept Brasil reveló que la campaña de Flávio Bolsonaro entregó 600.000 reales a Elytron, una compañía de ciberseguridad. Esta firma promociona herramientas capaces de administrar identidades ficticias y modificar percepciones políticas en el electorado.

Tanto el equipo del candidato como la empresa niegan actividades ilegales o vínculos directos con la cuenta de Julia Cortez. Ante ello, la polémica por el uso de identidades virtuales continúa marcando la contienda política del 2026.