¿Meta perjudica a Lula Da Silva? Acusan a la plataforma de favorecer a Flávio Bolsonaro de cara a la segunda vuelta

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

A pocos días de la segunda vuelta del 25 de octubre, la campaña de Lula da Silva presentó una queja formal contra Meta. El equipo político argumenta que plataformas como Instagram, Facebook y WhatsApp limitaron el alcance de su contenido y favorecieron la visibilidad digital de su oponente electoral, Flávio Bolsonaro.

La denuncia llegó hasta el Tribunal Superior Electoral, que ordenó a la empresa tecnológica garantizar un trato equitativo para ambos candidatos políticos. Ante ello, Meta rechazó las acusaciones de manipulación algorítmica y atribuyó las diversas fallas reportadas por el equipo de campaña a 'problemas técnicos'' en sus sistemas.

Esto es un escándalo por el que tendría que responder Zuckerberg La periodista Daniela Lima muestra en directo como la IA de Meta favorece la campaña de Bolsonaro creando imágenes de "Flavio 22", y con las mismas instrucciones se niega a hacerlas de "Lula 13". https://t.co/SGb5NjStcR October 14, 2026

Tribunal Superior Electoral fija multa diaria de 500.000 reales

El 10 de octubre, la queja se hizo pública tras un reporte del medio Folha de S.Paulo. El equipo del presidente señaló que perfiles vinculados a la izquierda desaparecieron de las búsquedas de Instagram y que WhatsApp, y que recomendaba el canal de su rival.

"La sucesión de problemas técnicos que la empresa no ha explicado despierta fuertes sospechas de que las acciones de Meta constituyen un intento de interferir en el proceso electoral brasileño en beneficio de la candidatura de Flávio Bolsonaro", dijo un comunicado de la campaña de Lula da Silva.

Ante ello, el 11 de octubre, el Tribunal Superior Electoral exigió explicaciones sobre las restricciones y recomendaciones. La autoridad ordenó equidad bajo amenaza de una multa diaria de 500.000 reales, equivalentes a US$93.000. Además, el 13 de octubre en el medio La Jornada, Nadia Beller acusó al consultor Fernando Cerimedo de coordinar con la familia Bolsonaro para reducir la visibilidad de Lula da Silva.

Nadia Beller reveló que Cerimedo se reunió con Bolsonaro en EEUU para preparar la campaña brasileña y que tiene relación con META para invisibilizar la campaña de Lula o tirar sus cuentas como está pasando en estas elecciones. A continuación te cuento sobre esta intervención. https://t.co/ezU4SDw3Cq — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) October 13, 2026

Meta responde a las acusaciones

Frente a la polémica, el viernes 16 de octubre, Meta emitió un pronunciamiento para descartar cualquier interferencia en las elecciones. La empresa, que registra un promedio de 3.600 millones de usuarios activos diarios a nivel mundial, admitió fallos pero negó un sesgo .

"Los votantes brasileños merecen hechos, no una narrativa política construida con la combinación de problemas técnicos no relacionados. Meta seguirá haciendo cumplir sus normas, acatará la legislación electoral brasileña, corregirá los errores cuando ocurran, y garantizará condiciones equitativas para todos los que usan nuestros servicios", dijo la compañía Meta.