¿Meta perjudica a Lula Da Silva? Acusan a la plataforma de favorecer a Flávio Bolsonaro de cara a la segunda vuelta

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 19/10/2026
A pocos días de la segunda vuelta del 25 de octubre, la campaña de Lula da Silva presentó una queja formal contra Meta. El equipo político argumenta que plataformas como Instagram, Facebook y WhatsApp limitaron el alcance de su contenido y favorecieron la visibilidad digital de su oponente electoral, Flávio Bolsonaro.
La denuncia llegó hasta el Tribunal Superior Electoral, que ordenó a la empresa tecnológica garantizar un trato equitativo para ambos candidatos políticos. Ante ello, Meta rechazó las acusaciones de manipulación algorítmica y atribuyó las diversas fallas reportadas por el equipo de campaña a 'problemas técnicos'' en sus sistemas.
Tribunal Superior Electoral fija multa diaria de 500.000 reales
El 10 de octubre, la queja se hizo pública tras un reporte del medio Folha de S.Paulo. El equipo del presidente señaló que perfiles vinculados a la izquierda desaparecieron de las búsquedas de Instagram y que WhatsApp, y que recomendaba el canal de su rival.
"La sucesión de problemas técnicos que la empresa no ha explicado despierta fuertes sospechas de que las acciones de Meta constituyen un intento de interferir en el proceso electoral brasileño en beneficio de la candidatura de Flávio Bolsonaro", dijo un comunicado de la campaña de Lula da Silva.
Ante ello, el 11 de octubre, el Tribunal Superior Electoral exigió explicaciones sobre las restricciones y recomendaciones. La autoridad ordenó equidad bajo amenaza de una multa diaria de 500.000 reales, equivalentes a US$93.000. Además, el 13 de octubre en el medio La Jornada, Nadia Beller acusó al consultor Fernando Cerimedo de coordinar con la familia Bolsonaro para reducir la visibilidad de Lula da Silva.
Meta responde a las acusaciones
Frente a la polémica, el viernes 16 de octubre, Meta emitió un pronunciamiento para descartar cualquier interferencia en las elecciones. La empresa, que registra un promedio de 3.600 millones de usuarios activos diarios a nivel mundial, admitió fallos pero negó un sesgo.
"Los votantes brasileños merecen hechos, no una narrativa política construida con la combinación de problemas técnicos no relacionados. Meta seguirá haciendo cumplir sus normas, acatará la legislación electoral brasileña, corregirá los errores cuando ocurran, y garantizará condiciones equitativas para todos los que usan nuestros servicios", dijo la compañía Meta.
No obstante, la corporación reconoció que la cuenta publicitaria de Lula da Silva fue desactivada 'por error' el 23 de setiembre. También aceptó fallas en el recuento de visualizaciones y diferencias en los resultados de Meta AI. En paralelo, un reporte de Folha de S.Paulo indicó que trabajadores de Meta admitieron en mensajes internos perjuicios técnicos hacia ciertas cuentas.