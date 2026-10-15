Presidente español Pedro Sánchez expresa su respaldo a Luiz Inácio Lula da Silva en la previa del balotaje en Brasil

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de de España, Pedro Sánchez, manifestó su respaldo público al mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva antes de la segunda vuelta electoral para el domingo 25 de octubre. En esta votación decisiva, el líder brasileño compite contra el candidato del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro.

Como se sabe, este pronunciamiento internacional se produce en una etapa importante del calendario electoral en Brasil, donde los últimos sondeos de opinión ubican a Luiz Inácio Lula da Silva dos puntos por debajo de Flávio Bolsonaro. A la par, el gobernante español afronta un panorama político particular tras anticipar comicios.

Lula representa un Brasil que lucha contra la injusticia y la desigualdad, que amplía derechos, y que defiende la democracia frente al autoritarismo.



Ese Brasil merece seguir avanzando hacia un futuro de esperanza y progreso.



Por eso, todo nuestro apoyo a @LulaOficial.



Força!... — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 14, 2026

Apoyo de Pedro Sánchez a Lula da Silva por elecciones

El jefe de Estado español hizo público su posicionamiento a través de su cuenta de X en respaldo a la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva, en un contexto marcado por la competencia contra el postulante opositor Flávio Bolsonaro de la ultraderecha.

"Lula representa un Brasil que lucha contra la injusticia y la desigualdad, que amplía derechos, y que defiende la democracia frente al autoritarismo", dijo Pedro Sánchez.

Cabe mencionar que Pedro Sánchez atraviesa una situación política compleja en su país, donde formalizó el adelanto de las elecciones generales para el 29 de noviembre, apenas nueve días antes de este mensaje. En esa línea, el mandatario sumó la palabra "Força" y remarcó la importancia del avance institucional de Brasil.

Por su parte, el candidato Flávio Bolsonaro confirmó que estará presente en el primer debate televisivo previsto para este domingo, pese a que dos días antes había señalado que no participaría en el encuentro.

Lula da Silva reglamenta el marco de videojuegos de 2024

El mandatario brasileño encabezó un acto oficial en Brasilia para firmar el decreto que pone en marcha las normativas del sector digital, una legislación que había sido aprobada previamente por el Parlamento durante el año 2024.

"No queremos apenas participar en un mercado global en expansión, queremos que Brasil sea referencia mundial en producción, innovación y conocimiento", dijo Luiz Inácio Lula da Silva.

O Brasil tem talento de sobra para criar jogos que conquistem o mundo. Nosso papel é fazer esse talento encontrar as oportunidades. Estamos desbloqueando uma nova fase para a criatividade brasileira!



Assinei hoje o decreto que regulamenta o Marco Legal dos Jogos Eletrônicos e... pic.twitter.com/9WNZooAXrk — Lula (@LulaOficial) October 14, 2026