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Recta final electoral

Presidente español Pedro Sánchez expresa su respaldo a Luiz Inácio Lula da Silva en la previa del balotaje en Brasil

El mandatario español brindó su apoyo público al líder progresista para los comicios del 25 de octubre frente a Flávio Bolsonaro, mientras las encuestas sitúan a Lula a dos puntos del rival.

El presidente Pedro Sánchez respalda a Luiz Inácio Lula da Silva
El presidente Pedro Sánchez respalda a Luiz Inácio Lula da Silva EP

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 15/10/2026

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El presidente de de España, Pedro Sánchez, manifestó su respaldo público al mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva antes de la segunda vuelta electoral para el domingo 25 de octubre. En esta votación decisiva, el líder brasileño compite contra el candidato del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro.

Como se sabe, este pronunciamiento internacional se produce en una etapa importante del calendario electoral en Brasil, donde los últimos sondeos de opinión ubican a Luiz Inácio Lula da Silva dos puntos por debajo de Flávio Bolsonaro. A la par, el gobernante español afronta un panorama político particular tras anticipar comicios.

Apoyo de Pedro Sánchez a Lula da Silva por elecciones

El jefe de Estado español hizo público su posicionamiento a través de su cuenta de X en respaldo a la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva, en un contexto marcado por la competencia contra el postulante opositor Flávio Bolsonaro de la ultraderecha.

"Lula representa un Brasil que lucha contra la injusticia y la desigualdad, que amplía derechos, y que defiende la democracia frente al autoritarismo", dijo Pedro Sánchez.

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Cabe mencionar que Pedro Sánchez atraviesa una situación política compleja en su país, donde formalizó el adelanto de las elecciones generales para el 29 de noviembre, apenas nueve días antes de este mensaje. En esa línea, el mandatario sumó la palabra "Força" y remarcó la importancia del avance institucional de Brasil.

Por su parte, el candidato Flávio Bolsonaro confirmó que estará presente en el primer debate televisivo previsto para este domingo, pese a que dos días antes había señalado que no participaría en el encuentro.

Lula da Silva reglamenta el marco de videojuegos de 2024

El mandatario brasileño encabezó un acto oficial en Brasilia para firmar el decreto que pone en marcha las normativas del sector digital, una legislación que había sido aprobada previamente por el Parlamento durante el año 2024.

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"No queremos apenas participar en un mercado global en expansión, queremos que Brasil sea referencia mundial en producción, innovación y conocimiento", dijo Luiz Inácio Lula da Silva.

Ante ello, el Gobierno de Brasil presentó la plataforma 'Game Brasil' y estableció mecanismos específicos para la formación técnica, el resguardo de la propiedad intelectual y el financiamiento de proyectos. Durante el encuentro, el presidente tomó como ejemplo la creación de un videojuego centrado en la guerra de Canudos, episodio histórico de finales del siglo XIX en el estado de Bahía.

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