Cruz casi cae sobre sacerdote en iglesia de Colombia y recordó caso de párroco que murió en Ecuador

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Fue un milagro. En las inmediaciones de una iglesia de Colombia, un sacerdote se salvó de sufrir un accidente que pudo ser severo luego de que por poco sufriera el impacto de una cruz de madera cuando intentaba moverla de un lugar.

Sacerdote colombiano sobrevive ante caída de cruz sobre él en iglesia

El inesperado fallecimiento del párroco Patricio Sánchez en un recinto religioso en Guayaquil, Ecuador, conmocionó a las redes sociales y ha vuelto a poner en circulación las imágenes de otro religioso que sobrevivió a un accidente similar, pero en esta ocasión en Colombia.

Se trata del padre Óscar Echeverri, quien sufrió, de acuerdo a medios internacionales, este incidente durante la mañana del 28 de abril del presente año, pero que volvió a dfundirse en redes sociales la grabación en la que fue registrada a raíz del deceso del párroco ecuatoriano generando numerosas reacciones en diversos cibernautas.

El propio sacerdote utilizó sus redes sociales oficiales para compartir el audiovisual en el que ocurre la caída de la cruz en la parroquia colombiana. Además, compartió una reflexión que llamó la atención de las personas.

"La fecha, causa y lugar que nos corresponde morir, eso son... y no otros", se lee en la descripción de la publicación en su cuenta de Instagram que registra más de 10 mil me gusta.

Hay que mencionar el padre Óscar Echeverri es conocido por su presencia en redes sociales, donde cuenta con más de 900 seguidores en Instagram y más de 4000 en su cuenta personal de Facebook.

Sacerdote ecuatoriano fallece tras ser impactado por cruz

Durante una transmisión en vivo, un sacerdote en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Ecuador perdió la vida luego de que fue impactado por una cruz. El trágico hecho se suscitó anten fieles presentes en el recinto religiosa y los conectados vía online.

El pasado 17 de octubre en Una misa que debía ser un momento de fe terminó convertida en una escena de horror y tristeza. Un sacerdote perdió la vida después de ser golpeado por una enorme cruz que cayó sobre él mientras celebraba la eucaristía en Ecuador. https://t.co/ww1f4bUCPx — la sucursal noticias cali (@lasucunoticali) October 18, 2026

Posteriormente a la caída, las personas que acompañaban al sacerdote se acercaron a ayudarlo inmediatamente, pero el impacto de la pesada estructura del objeto de madera le había producido heridas de gravedad irreversibles. Sin embargo, horas después del accidente, la Arquidiócesis de Guayaquil emitió un comunicado oficial confirmando el fallecimiento

Es así que, a raíz de la conmoción que ocasionó el inesperado fallecimiento del párroco Patricio Sánchez en las inmediaciones de una iglesia en Guayaquil, Ecuador, donde una cruz cayó sobre él y acabó con su vida, se ha viralizado un video en el que otro sacerdote, pero esta vez en Colombia, se salva de que una cruz lo logre impactar, sin embargo, ocasionó su caída aunque sin mayor peligro.