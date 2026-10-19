Japón lanza misión para explorar una de las lunas de Marte y traer muestras físicas por primera vez en la historia

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La carrera espacial ha dado un paso sin precedentes con el despegue de la misión de exploración de las lunas de Marte (MMX), impulsada por Japón. El lanzamiento de la sonda se llevó a cabo este martes a las 04:41 hora local (entre las 2:00 y 3:00 p.m. del lunes en Perú) desde el Centro Espacial de Tanegashima, ubicado al sur de la isla japonesa de Kyushu.

Una misión historórica

Si la misión se desarrolla con éxito, se convertirá en la primera en la historia en recolectar y traer de vuelta a la Tierra muestras físicas de la superficie de Fobos, el satélite natural más grande y cercano que orbita el planeta rojo.

A bordo de un potente cohete H3 de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA), la sonda ha iniciado un recorrido de cinco años. El plan de vuelo contempla un viaje de un año de duración para alcanzar el sistema marciano, donde la nave se acoplará en una órbita cuasisatelital alrededor de Fobos.

Desde allí, los instrumentos a bordo realizarán detalladas observaciones científicas tanto de Fobos como de Deimos, el segundo satélite de Marte, antes de proceder con la recolección de diez gramos de material superficial.

🚀 JAPÓN VIAJA A LAS LUNAS DE MARTE 🔴🇯🇵



La Agencia Espacial de Japón (JAXA) lanzó con éxito la histórica misión MMX (Martian Moons eXploration), la primera expedición espacial enfocada en recolectar y traer a la Tierra muestras de la superficie de Fobos, la luna más grande de... pic.twitter.com/7Dq0N2q0Rk — El Sie7e de Chiapas (@Sie7edeChiapas) October 19, 2026

El enigma sobre el origen de las lunas de Marte

El retorno de la sonda está programado para abandonar el sistema marciano en 2030, iniciando un segundo tramo de un año de viaje de regreso hacia la órbita terrestre. Al llegar a las inmediaciones de nuestro planeta, la cápsula de reentrada se separará para concretar su descenso final en territorio de Australia.

El investigador principal de la misión, Kiyoshi Kuramoto, explicó que la formación de Fobos sigue siendo una de las grandes incógnitas de la ciencia planetaria actual. En la actualidad coexisten dos hipótesis principales para explicar su génesis: el escenario de captura gravitacional y el escenario de un impacto gigantesco.

Según el científico, el análisis en laboratorio de las muestras recogidas permitirá determinar con precisión cuál de estos fenómenos dio origen al satélite. Asimismo, el proyecto busca arrojar luces sobre los mecanismos mediante los cuales Marte y otros mundos del sistema solar obtuvieron agua y elementos volátiles esenciales para el desarrollo de la vida.

Hacia una exploración humana

Más allá del valor estrictamente histórico y geológico que representa descifrar la historia evolutiva del sistema marciano, la misión sienta bases estratégicas fundamentales para la futura exploración tripulada del planeta rojo. Debido a su cercanía extrema a la superficie de Marte, Fobos es considerado de gran potencial para erigir una futura base de tránsito.

Con este hito tecnológico, Japón reafirma su liderazgo en la exploración espacial profunda, abriendo una ventana sin precedentes para resolver los mayores misterios cosmológicos del sistema solar y preparando el terreno para la presencia humana en Marte.