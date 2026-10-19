Tragedia en Estados Unidos: militar fallece tras caer desde 30 metros de altura durante una exhibición

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un integrante de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (US Navy) murió luego de haberse caído de un estadio ubicado en San Antonio, Texas. La noticia fue confirmada por la oficina de asuntos públicos de la Base Aérea de Nellis.

El hecho trágios se registró durante una demostración de rappel, previa a un partido homenaje de fútbol americano entre UTSA Roadrunners y los Navy Midshipmen en el estadio Alomodome.

Militar cae desde 30 metros durante exhibición en estadio

El integrante de las Fuerzas Armadas norteamericanas participaba de una demostración junto a otros tres compañeros cuando, por motivos que todavía se investigan, perdió el control durante el descenso y cayó violentamente sobre el césped.

Tras el impacto, el hombre permaneció inmóvil mientras los equipos de emergencia ingresaban al campo de juego para asistirlo. Los paramédicos trabajaron durante varios minutos antes de inmovilizarlo y retirarlo en camilla por uno de los túneles del estadio.

Lueggo, el militar fue trasladado de urgencia a un hospital como paciente de prioridad uno, una clasificación utilizada para personas con lesiones que pueden poner en riesgo su vida.

De acuerdo a lo informado, el aviador pertenecía al Destacamento 2 del Sexto Escuadrón de Entrenamiento de Combate de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, una unidad que se encuentra vinculada con la preparación de controladores tácticos aéreos y otras actividades que guardan relación con operaciones militares.

Así ocurrió la caída del militar en pleno estadio

De acuerdo a lo programado, cuatro integrantes de las Fuerzas Armadas iban a descender desde el techo del estadio como parte de una demostración. No obstante, uno de ellos perdió el control de la maniobra cuando se encontraba a mitad del recorrido.

El uniformado impactó fuertemente contra el gramado y permaneció inmóvil. Dicha escena generó temor y preocupación en todos los asistentes del recinto deportivo que estaban en las tribunas.

Esta caída obligó a interrumpir momentáneamente el cronograma que ya estaba previsto y generó que los equipos de emergencia del estadio se movilicen. Cabe señalar que el encuentro entre UTSA Roadrunners y los Navy Midshipmen se reanudó después de 10 minutos.

Es así que, durante una demostración de rappel, previa a un partido homenaje de fútbol americano entre UTSA Roadrunners y los Navy Midshipmen en el estadio Alomodome, un integrante de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos cayó desde 30 metros violentamente al césped y tras ser derivado a un hospital perdió la vida.