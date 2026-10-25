Lula da Silva es reelegido presidente de Brasil tras ampliarse el horario de votación y superar a Bolsonaro en el escrutinio

25/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Las elecciones presidenciales en Brasil han definido su rumbo decisivo. Con el avance oficial del 99% en el escrutinio, el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva consolidó su reelección al alcanzar el 51,76% de los votos válidos, superando al candidato opositor y senador Flávio Bolsonaro, quien acumula el 48,24%.

De esta manera, se confirma la victoria del líder del Partido de los Trabajadores en una de las contiendas más polarizadas y disputadas de la historia reciente del gigante sudamericano.

Resultados oficiales.

Una jornada atípica: prórrogas y confusión

El proceso electoral estuvo rodeado de tensiones institucionales desde las últimas horas de la tarde. El juez Cristiano Zanin, del Supremo Tribunal Federal, ordenó de manera inédita extender por dos horas el horario de votación a nivel nacional (hasta las 7 p.m. hora local).

Esto se dio tras atender los recursos de urgencia presentados por ambas campañas debido a incidentes en el transporte público de votantes y dificultades generadas por condiciones meteorológicas adversas.

Esta decisión generó un escenario de profunda incertidumbre y caos operativo en miles de centros de sufragio. Numerosas mesas electorales en ciudades clave como São Paulo y Río de Janeiro ya habían cerrado a las 5:00 p.m. conforme al protocolo original y no pudieron reabrirse debido a la falta de notificaciones oportunas

Las elecciones en Brasil están enfrentando una votación extendida excepcional como la 1ra vuelta en Perú. Hay mucha confusión y caos porque varios centros de votación cerraron a las 5 en contra de los ordenado por el Tribunal Electoral lo que aviva gritos de fraude x ambos lados https://t.co/H74sGxCPRb — Amaranta 💚🔍🌈 (@BlankPage1508) October 25, 2026

Esta falta de sincronía terminó provocando largas filas paralizadas y desconcierto tanto en los miembros de mesa como en los electores que buscaban sufragar de última hora.

Una remontada inédita

A pesar de la suspensión temporal en la difusión de datos dispuesta por el Tribunal Superior Electoral (TSE), los primeros boletines oficiales reflejaron los habituales contrastes geográficos del sistema electoral brasileño.

En las primeras fases del escrutinio (cuando apenas se superaba el 13%), Flávio Bolsonaro tomó momentáneamente la delantera con un estrecho 50,03%, impulsado por el rápido procesamiento de los boletines provenientes de las regiones del sur, sudeste y centro-oeste, bastiones tradicionales de la derecha.

#EleccionesBrasil | Un emocionado Lula da Silva celebra su ventaja sobre Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta presidencial en Brasil pic.twitter.com/g8HyMossfg — Epicentro Radio (@FmEpicentro) October 25, 2026

Sin embargo, conforme avanzó la noche y se incorporaron los sufragios procedentes de las zonas del nordeste y de los distritos urbanos favorables al progresismo, Lula da Silva recuperó terreno de forma sostenida hasta estirar la diferencia por encima del punto porcentual, ratificando una tendencia favorable que terminó por inclinar la balanza a su favor.

Así la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en esta segunda vuelta corona un proceso electoral lleno de sobresaltos judiciales y logísticos, garantizando la continuidad de su proyecto político al frente del gobierno federal brasileño por los próximos años.