Asamblea Nacional celebra regreso de María Corina Machado y reclama garantías para todos los exiliados

25/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Después de meses de clandestinidad y duros señalamientos desde el poder, el regreso de María Corina Machado abrió una escena impensable s en Venezuela: una instancia parlamentaria celebrando públicamente su presencia y reclamando garantías para quienes abandonaron el país por razones políticas.

La Asamblea Nacional de Venezuela presentó el retorno de la líder opositora como un resultado del diálogo y un paso hacia la reinstitucionalización nacional.

Parlamento destaca regreso

Mediante un comunicado difundido tras la llegada de la dirigente opositora, el organismo expresó que celebraba "junto a los venezolanos" su vuelta al país. También sostuvo que el acontecimiento se produjo dentro de los avances alcanzados por la mesa de negociaciones y la aplicación del plan de tres fases promovido por Estados Unidos.

"El restablecimiento de las garantías políticas debe permitir que todos los exiliados regresen a nuestro país", señaló el pronunciamiento.

La institución agregó que ningún ciudadano debería volver a correr riesgos por pensar distinto, expresar sus ideas o participar en actividades políticas.

#COMUNICADO Celebramos junto a los venezolanos el regreso de María Corina a nuestro país. El restablecimiento de las garantías políticas debe permitir que todos los exiliados regresen a nuestro país y que ningún venezolano vuelva a correr riesgos por pensar distinto, expresar sus ideas o ejercer la actividad política. October 25, 2026

Un llamado que contrasta con el discurso oficialista

El comunicado corresponde a los miembros de la Asamblea Nacional elegida en 2015, de mayoría opositora, y no al actual Parlamento oficialista encabezado por Jorge Rodríguez. Sin embargo, su contenido evidencia el fuerte cambio experimentado por el escenario institucional venezolano alrededor de Machado.

Antes de la captura de Nicolás Maduro y del inicio de las conversaciones, el chavismo parlamentario presentaba a Corina Machado como promotora de sanciones y acciones desestabilizadoras. Con el nuevo proceso político, ese discurso parece haber comenzado a moderarse.

En septiembre, Jorge Rodríguez, líder de la delegación gubernamental en las negociaciones, negó que las autoridades estuvieran impidiendo el regreso de la opositora. Tras el segundo ciclo de diálogo, también afirmó que las partes habían conseguido acuerdos "concretos y tangibles", aunque evitó ofrecer detalles sobre garantías individuales o un calendario electoral.

Marco Rubio atribuye el retorno al diálogo

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró también que las condiciones para la vuelta segura de Machado fueron resultado directo de las conversaciones de reconciliación respaldadas por Washington. Según indicó, ese proceso también permitió liberar a cientos de presos políticos y facilitar el retorno de figuras exiliadas.

Pronunciamiento Marco Rubio.

Rubio pidió a los distintos sectores respaldar las negociaciones entre la administración de Delcy Rodríguez y la delegación opositora, al considerar que ofrecen una oportunidad para consolidar una democracia duradera.

El retorno convierte las promesas de apertura en un hecho visible, pero su verdadero alcance dependerá de que las garantías se extiendan permanentemente a toda la oposición.