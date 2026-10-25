María Corina Machado en Venezuela: Marco Rubio atribuye su retorno al diálogo previo con EE.UU.

25/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El escenario político venezolano experimentó un giro trascendental este domingo luego de que María Corina Machado confirmara a través de sus redes sociales su retorno a la nación con el mensaje: "Estoy aquí. Con ustedes".

Como se recuerda, la dirigente opositora se encontraba fuera del país desde diciembre de 2025, cuando emprendió una operación secreta para viajar a Noruega y recibir el Premio Nobel de la Paz, tras haber permanecido en la clandestinidad.

Horas después de pisar suelo venezolano, Machado reapareció públicamente en la iglesia de Santa Rosa, ubicada en el estado Lara, donde participó en actividades religiosas junto a simpatizantes, quienes la recibieron con notable emoción.

Marco Rubio atribuye retorno al diálogo con Washington

Ante este suceso, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se pronunció mediante un mensaje oficial señalando que las condiciones que permitieron el regreso seguro de la opositora son el resultado directo de las conversaciones de reconciliación respaldadas por Washington.

Rubio enfatizó que estos espacios de diálogo ya han conseguido la liberación de cientos de presos políticos y el retorno de figuras del exilio, instando a todos los actores políticos a respaldar dichas negociaciones para consolidar una democracia duradera en el país.

Pronunciamiento Marco Rubio.

Este posicionamiento de la diplomacia estadounidense se sustenta en las gestiones previas impulsadas por la Casa Blanca, las cuales incluyeron un firme acercamiento y respaldo político a liderazgos opositores moderados como el de Dinorah Figuera en las mesas de diálogo con la administración de Delcy Rodríguez.

Sin embargo, aunque este proceso abrió paso a progresivas garantías civiles y a la distensión política actual, persisten las dudas de si estas gestiones reflejan más bien un viraje hacia otro tipo liderazgo para Venezuela.

El pronunciamiento y celebración de Dinorah Figuera

Por su parte, tras conocerse la llegada de la líder opositora, Dinorah Figuera emitió un pronunciamiento oficial celebrando la noticia. La representante de la Asamblea Nacional de 2015 indicó que este hecho representa un resultado directo de la fortaleza del diálogo y del trabajo sostenido por la obtención de plenas garantías para todos los venezolanos.

Dinorah Figuera celebra regreso de Machado.

Asimismo, reafirmó que continuarán impulsando las conversaciones desde los espacios institucionales hasta alcanzar una transición real y sostenible. El regreso de María Corina Machado evidencia los resultados de la actual arquitectura de diálogo y presión internacional impulsada por Estados Unidos, marcando una nueva etapa en la búsqueda de estabilidad institucional en Venezuela.