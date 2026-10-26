Papa León XIV confirma visita a Perú, Uruguay y Argentina: "Me llena de alegría"

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El papa León XIV manifestó su alegría por regresar a Sudamérica y recordó los momentos significativos que vivió en esta parte del mundo. El mensaje fue difundido este lunes 26 de octubre mediante su cuenta oficial de X, donde el pontífice compartió unas palabras relacionadas con su próximo viaje y el vínculo que mantiene con la región.

Papa León XIV expresa su alegría por volver a Sudamérica

El papa León XIV manifestó su entusiasmo por regresar a una región que guarda un significado especial en su vida. Mediante una publicación en su cuenta oficial de X, el pontífice compartió un mensaje en el que destacó la importancia de este reencuentro con los pueblos de Uruguay, Argentina y Perú.

"Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida", escribió el santo padre, al expresar sus sentimientos ante esta nueva visita.

Sus palabras reflejan el valor que atribuye a este recorrido, que permitirá acercarse a las comunidades católicas y compartir un mensaje centrado en la fe, la esperanza y la fraternidad.

En su publicación, el líder de la Iglesia católica señaló que espera que esta visita permita abrir los corazones, fortalecer la comunión entre los creyentes y renovar la misión de anunciar el Evangelio.

"Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría", agregó.

El mensaje estuvo acompañado de las etiquetas correspondientes a Perú, Uruguay y Argentina, países que recibirán al pontífice durante su recorrido apostólico, programado para noviembre.

Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría. #Uruguay #Argentina #Perú — Papa León XIV (@Pontifex_es) October 26, 2026 Lee también Papa León XIV en Uruguay: entradas para verlo en el Estadio Centenario se agotaron en solo dos horas

Las palabras del sumo pontífice generaron expectativa entre los fieles de los países mencionados, especialmente en Perú , donde existe interés por las actividades que podrían desarrollarse durante su estadía.

Vaticano confirma que el papa se recupera favorablemente

Dos semanas después de la intervención quirúrgica a la que fue sometido el pontífice, la Oficina de Prensa de la Santa Sede informó que su recuperación continúa de manera favorable, de acuerdo con las evaluaciones del equipo médico que lo atiende.

El comunicado precisó que la operación se realizó con éxito y sin complicaciones. Asimismo, los exámenes posteriores confirmaron que la enfermedad estaba localizada y que no era necesario iniciar un tratamiento oncológico adicional.

Desde su regreso al Vaticano, León XIV retomó gradualmente sus actividades, adaptando su agenda a las recomendaciones médicas y reservando períodos adecuados para descansar.

🔴🔵🚨 #LOÚLTIMO | El papa León XIV confirmó su próximo viaje a Perú, Uruguay y Argentina, y expresó su alegría por regresar a América Latina, continente donde vivió durante varios años. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) October 26, 2026

Por su parte, el doctor Luigi Carbone confirmó que los últimos exámenes y análisis de laboratorio respaldan la evolución positiva del santo padre. Según el especialista, no existen contraindicaciones médicas que le impidan realizar el viaje apostólico a América Latina.

La Santa Sede ratificó que la visita a Perú, Uruguay y Argentina se desarrollará del 6 al 17 de noviembre de 2026, conforme al programa publicado anteriormente.

Además, el pontífice expresó su agradecimiento por las oraciones, las muestras de afecto recibidas desde diferentes partes del mundo y la atención brindada por los profesionales sanitarios durante su recuperación.

La confirmación del Vaticano despeja las dudas sobre la realización del viaje apostólico de León XIV. Con una evolución médica favorable y entusiasmo por reencontrarse con los fieles sudamericanos, el papa se prepara para visitar Perú, Uruguay y Argentina con un mensaje centrado en la fe, la esperanza, la paz y la fraternidad.