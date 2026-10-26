Papa León XIV en Uruguay: entradas para verlo en el Estadio Centenario se agotaron en solo dos horas

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La próxima visita del papa León XIV a Uruguay genera gran expectativa entre los fieles católicos. Los cupos gratuitos para participar en su encuentro en el Estadio Centenario se agotaron en apenas dos horas, mientras que se prevé la asistencia de hasta 90 000 personas a una actividad masiva en la plaza Independencia, en Montevideo.

Entradas se agotaron en dos horas

El periodista uruguayo Nicolás Mateos brindó detalles sobre la llegada del sumo pontífice al país, programada del 6 al 8 de noviembre. Durante su visita, el líder de la Iglesia católica cumplirá una agenda de actividades en Montevideo, Paysandú y Florida.

También, destacó que la expectativa por la presencia del papa es significativa, especialmente porque Uruguay presenta características particulares en cuanto a la religiosidad.

"La expectativa entre la comunidad católica es bastante alta. Cabe aclarar que Uruguay es un caso bastante particular porque es el país menos religioso de América Latina y eso marca también un poco la llegada del papa León a nuestras tierras", manifestó.

¿Cuántas personas asistirán a sus actividades?

Según lo señalado por el periodista, alrededor del 33 % de la población uruguaya se identifica como católica. De ese grupo, solo el 9 % participaría de manera habitual en actividades religiosas, una característica que diferencia al país de otros territorios de la región.

Pese a este contexto, la visita papal ha despertado interés entre los ciudadanos. Una de las principales convocatorias se desarrollará en la plaza Independencia, ubicada en Montevideo, donde se espera la asistencia de entre 80 y 90 mil personas.

"Como va a ser una actividad abierta y cualquier persona va a poder acceder, probablemente se supere ese número y hablemos de 80 a 90 mil personas", explicó.

Otra de las actividades multitudinarias tendrá lugar en el Estadio Centenario. De acuerdo al periodista, estos se agotaron en apenas dos horas y se estima que la convocatoria alcance entre 60 y 65 mil asistentes, de acuerdo con la capacidad del recinto.

Una visita papal esperada durante casi cuatro décadas

Además, el periodista precisó que, la visita del sumo pontífice es de carácter especial porque han transcurrido 38 años desde la última visita de un papa al país. Este antecedente histórico contribuiría a explicar el interés generado por las actividades programadas.

Finalmente, la visita del papa León XIV a Uruguay también incluirá actividades en Paysandú y Florida, con el objetivo de acercarse a distintas comunidades del país. La expectativa por su llegada se refleja en la rápida respuesta de los fieles, pues los cupos gratuitos para verlo en el Estadio Centenario se agotaron en solo dos horas.