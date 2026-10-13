¿Qué es el adenocarcinoma pulmonar? El tumor extirpado al papa León XIV tras su cirugía en Roma

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El papa León XIV fue diagnosticado con cáncer de pulmón tras una cirugía torácica de 90 minutos en el Hospital Gemelli de Roma. Los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho al pontífice de 71 años debido a la presencia de un nódulo que se detectó en controles rutinarios.

Como se sabe, el tejido extraído fue analizado por los doctores Luigi Carbone y Stefano Margaritora, quienes determinaron que se trata de un adenocarcinoma pulmonar. Ante ello, la agenda del líder de la Iglesia fue despejada hasta el 20 de octubre para otorgarle tiempo de recuperación para próximos compromisos.

¿Qué es un adenocarcinoma pulmonar y cuáles son sus características?

La Clínica Cleveland de Estados Unidos detalla que este tipo de cáncer es el más frecuente a nivel mundial y se origina directamente en las glándulas que recubren los órganos. En el pulmón, el proceso patológico comienza dentro de las células encargadas de generar la mucosidad respiratoria.

"Estas glándulas secretan moco y jugos digestivos. Si las células epiteliales glandulares comienzan a alterarse o a crecer de manera descontrolada, pueden formarse tumores", señaló la Clínica Cleveland.

Cabe mencionar que el primer síntoma habitual de esta condición es una tos crónica que puede incluir la expulsión de saliva y mucosidad con rastros de sangre. Adicionalmente, el cuadro clínico contempla factores de alerta como la dificultad para respirar, dolor en el pecho, sibilancias y cuadros de ronquera.

imagen indica la presencia de un Nódulo

En esa línea, la estadística provista por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos expone que entre el 50 % y el 60 % de los casos de cáncer de pulmón diagnosticados en personas que nunca han consumido tabaco corresponden a la variante de los adenocarcinomas.

Papa León despertó con normalidad

La reciente cirugía del papa León XIV se ejecutó como la primera línea de tratamiento recomendada. El objetivo de los especialistas en el quirófano fue extirpar la zona afectada por el cáncer junto con una parte del tejido circundante.

"Tras la intervención, el Papa despertó con normalidad y, después de un breve período de observación, regresó a su habitación", indicó la Santa Sede.

No obstante, la confirmación del padecimiento cancerígeno surgió posterior a las palabras del pontífice del domingo anterior. Durante la bendición del Ángelus en la Plaza de San Pedro, la autoridad religiosa comunicó que la lesión detectada en su pulmón se encontraba contenida y descubierta en una fase muy temprana.