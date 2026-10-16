Papa León XIV retomará sus actividades este domingo 18 con el rezo del Ángelus tras cirugía pulmonar

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El papa León XIV presidirá la oración del Ángelus este domingo 18 de octubre mientras continúa recuperándose de una intervención quirúrgica pulmonar. Así lo informó el Vaticano, según el reporte de CNN publicado este viernes.

El anuncio confirma que el pontífice mantendrá esta actividad religiosa durante su convalecencia. Sin embargo, la información consultada no detalla las condiciones en las que se desarrollará su participación ni ofrece un parte médico actualizado sobre su evolución.

Oración dominical durante su recuperación

La Santa Sede comunicó que León XIV llevará a cabo la habitual oración del Ángelus mientras prosigue su recuperación. La confirmación se refiere específicamente a esta actividad y no supone el anuncio de un retorno completo a sus compromisos públicos.

Após cirurgia, Papa Leão XIV vai conduzir tradicional oração de domingo https://t.co/XHwAAnEWGK — CNN Brasil (@CNNBrasil) October 16, 2026

Hasta el momento, el reporte disponible no establece si el papa encabezará la oración desde el hospital, desde el Vaticano o mediante otro formato. Tampoco precisa si dirigirá un mensaje adicional a los fieles.

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