27/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un violento asalto se registró en la Costa Verde, a la altura del límite entre los distritos de San Miguel y La Perla, en el Callao. Un grupo de delincuentes armados interceptó un vehículo que se encontraba detenido en medio del tránsito.

Sujetos atacan vehículo en el Callao

De acuerdo con la información preliminar, el ataque ocurrió cuando varios vehículos esperaban para continuar su recorrido. En esas circunstancias, los delincuentes utilizaron hasta tres automóviles para bloquear el paso e impedir que sus víctimas pudieran escapar.

Posteriormente, entre aproximadamente cinco a seis sujetos descendieron de los vehículos e interceptaron a los ocupantes de una de las unidades. Los criminales habrían actuado con violencia y portado armas de fuego, presuntamente de largo alcance, para amenazar a las personas que se encontraban dentro del automóvil.

Tras concretar el asalto, los sujetos fueron captados huyendo con un par de bolsas o maletines en las manos, mientras se desplazaban en dirección al Callao. La modalidad utilizada evidencia que los delincuentes habrían planificado la intervención para cerrar el paso de sus víctimas y facilitar su escape.

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