Papa León XIV: Vaticano confirma que el santo padre no requiere ningún tratamiento oncológico adicional

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

A través de un nuevo comunicado, el Vaticano brindó detalles sobre el estado de salud del papa León XIV, quien hace una semana fue intervenido quirúrgicamente en el hospital Gemelli.

En ese sentido, de acuerdo con el diagnóstico del director de la Dirección de Sanidad e Higiene de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, Dr. Luigi Carbone y el Prof. Stefano Margaritora, quien operara al sumo pontífice, los resultados confirmaron que el tumor era un adenocarcinoma pulmonar (cáncer) localizado y que una evaluación oncológica posterior confirmó que no era necesario ningún tratamiento adicional.

Comunicado de la Santa Sede.

Santo padre goza de buena salud y se alista para viajar a Sudamérica en noviembre

La Santa Sede informó que este miércoles 21 de octubre fueron emitidos los informes definitivos de los exámenes histológicos y de los estudios de biología molecular realizados sobre el material extraído durante la operación al santo padre.

(Noticia en desarrollo...)