Terremoto de magnitud 7.0 remece el sur de China en una zona cercana del Himalaya

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un terremoto de magnitud 7.0 sacudió este jueves 22 de octubre la región autónoma del Tíbet, en el suroeste de China, específicamente en el distrito de Baqen, perteneciente a la ciudad de Nagqu, zona cercana del Himalaya.

Terremoto de 7.0 en China

Según informó el Centro de Redes Sismológicas de China (CENC). El movimiento telúrico se registró a las 22:33 horas, de acuerdo con el horario de Beijing, y tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

La institución reportó que, el movimiento telúrico se ubicó en las coordenadas 32,40 grados de latitud norte y 93,79 grados de longitud este. Asimismo, precisó que el terremoto se produjo en una zona de gran altitud, cuyo promedio alcanza aproximadamente los 4.864 metros sobre el nivel del mar en un radio de cinco kilómetros alrededor del punto de origen.

De acuerdo con los reportes preliminares, el epicentro del sismo se localizó a unos 400 kilómetros de Lhasa, capital del Tíbet. El movimiento fue percibido en los alrededores, según los datos difundidos por el organismo encargado de estas emergencias en China.

Asimismo, la zona afectada se encuentra en una región montañosa próxima a la cordillera del Himalaya, caracterizada por su elevada altitud y actividad sísmica. La profundidad relativamente superficial del terremoto es un factor relevante para evaluar la intensidad con la que pudo sentirse en las localidades cercanas.

Fuerte Terremoto 7.0 en China 🇨🇳!! Epicentro al sur de China cerca de los Himalayas #earthquake #Chinese https://t.co/psj1aOnRMO October 22, 2026

¿Se reportaron daños tras el terremoto de magnitud 7.0?

Hasta el momento de los primeros reportes, no han confirmado víctimas ni daños materiales como consecuencia del movimiento telúrico. Sin embargo, la información disponible es preliminar y se esperaba que las autoridades evalúen las posibles consecuencias del sismo.

Debido a la magnitud del terremoto, también será importante vigilar la posible ocurrencia de réplicas y verificar las condiciones de las infraestructuras en las zonas próximas al epicentro.

El evento fue registrado durante la noche del jueves en horario local y generó atención por su intensidad. Las autoridades y los organismos de monitoreo sísmico continuarán recopilando información para determinar el alcance del movimiento y establecer si se produjeron afectaciones en las comunidades cercanas.

Finalmente, las autoridades mantienen el monitoreo de la zona afectada por el terremoto de magnitud 7.0 en el Tíbet, China, cerca de la cordillera del Himalaya. Mientras continúan las evaluaciones, se espera información oficial sobre posibles víctimas, daños materiales y la ocurrencia de réplicas que permitan determinar el impacto del movimiento telúrico.