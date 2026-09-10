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Amazonas: Dos sismos remecieron Condorcanqui y generaron zozobra durante esta madrugada

Dos sismos de magnitud 5.4 y 4.1 remecieron Amazonas con apenas minutos de diferencia, generando preocupación entre la población ante la reciente actividad sísmica registrada en distintas regiones del país.

Doble sismo en Amazonas esta madrugada
Doble sismo en Amazonas esta madrugada (Composición Exitosa)

10/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 10/09/2026

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En las últimas horas, la región Amazonas fue escenario de dos movimientos sísmicos que generaron zozobra entre la población. Ambos temblores ocurrieron con pocos minutos de diferencia y, aunque no alcanzaron una intensidad elevada, volvieron a poner en alerta a los ciudadanos ante la reciente actividad sísmica registrada en diferentes zonas del país.

Dos sismos remecen Amazonas

El primer movimiento telúrico se produjo a la 1:42 de la madrugada de este miércoles 10 de septiembre, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El sismo alcanzó una magnitud de 5.4 y tuvo una profundidad de 15 kilómetros, siendo localizado a 92 kilómetros al noreste de Santa María de Nieva, en la provincia de Condorcanqui, Amazonas.

De acuerdo con el IGP, el movimiento alcanzó una intensidad de III-IV en Santa María de Nieva. Debido a su magnitud y relativa cercanía, el temblor pudo ser percibido por los habitantes de la zona, provocando preocupación durante la madrugada. Sin embargo, hasta el momento no se han informado daños materiales ni personas afectadas por este evento.

Minutos después, la actividad sísmica volvió a registrarse en la misma zona. A las 2:04 de la madrugada ocurrió un segundo movimiento, esta vez de magnitud 4.1 y también con una profundidad de 15 kilómetros. El epicentro fue ubicado a 94 kilómetros al noreste de Santa María de Nieva, nuevamente en Condorcanqui.

Doble sismo en Amazonas
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La cercanía temporal y geográfica entre ambos eventos incrementó la preocupación de los pobladores, especialmente porque el primer sismo tuvo una magnitud superior a 5. Aunque estos movimientos no han dejado reportes de consecuencias graves, su ocurrencia consecutiva genera atención entre las autoridades y la ciudadanía, que permanece pendiente de nuevos reportes oficiales.

Perú está en el Cinturón de Fuego del Pacífico

Perú se encuentra ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa zona que concentra gran actividad sísmica y volcánica debido al movimiento e interacción de las placas tectónicas. Por esta condición geográfica, los movimientos telúricos son frecuentes en diferentes regiones del territorio nacional y pueden ocurrir en cualquier momento, con distintas magnitudes e intensidades.

Ante este escenario, resulta fundamental que la población mantenga una cultura de prevención y esté preparada para afrontar posibles emergencias. Las autoridades recomiendan identificar zonas seguras, participar en simulacros, preparar una mochila de emergencia y seguir las indicaciones oficiales durante un sismo. Aunque estos fenómenos no pueden predecirse, la preparación permite reducir riesgos, prevenir accidentes y proteger vidas.

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