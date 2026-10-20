Sismo de magnitud 5.0 sacude Alaska: ¿dónde se ubicó el epicentro y qué se sabe del temblor?

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un sismo de magnitud 5.0 remeció la región de las islas Aleutianas orientales, en Alaska, Estados Unidos, durante este martes 20 de octubre de 2026, según los registros del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El movimiento telúrico se produjo cerca de Sand Point, una localidad situada en el archipiélago aleutiano, en una zona donde la interacción de las placas tectónicas genera actividad sísmica recurrente.

De acuerdo con los datos preliminares disponibles, el epicentro se localizó aproximadamente a 80 kilómetros al sur-sureste de Sand Point, en el entorno del golfo de Alaska. Asimismo, los registros iniciales del evento consignaron una profundidad cercana a los 51 kilómetros.

Estos parámetros permiten identificar las características principales del movimiento, aunque pueden ser revisados conforme los organismos especializados procesen nueva información.

¿Dónde se ubicó el epicentro del sismo de magnitud 5.0?

El movimiento sísmico tuvo como referencia geográfica las inmediaciones de Sand Point, dentro del borough de las Aleutianas Orientales. Esta localidad forma parte de una región insular ubicada en el suroeste de Alaska, entre el océano Pacífico norte y el mar de Bering.

Según la información preliminar del evento, el temblor ocurrió a las 10:40 a. m. UTC, equivalente a las 5:40 a. m. en Perú. En Alaska, el registro correspondió aproximadamente a las 2:40 a. m., de acuerdo con la diferencia horaria entre ambos territorios.

La magnitud 5.0 corresponde a un movimiento sísmico moderado que puede ser percibido por las personas dependiendo de la distancia al epicentro, la profundidad y las características del suelo. Sin embargo, la magnitud por sí sola no permite determinar si hubo daños materiales o personas afectadas.

Por ello, es importante distinguir entre los parámetros instrumentales del sismo y sus posibles consecuencias. La confirmación de afectaciones requiere información adicional de las autoridades locales y de los organismos encargados de evaluar emergencias.

Sismo Alaska

¿Por qué Alaska registra frecuentes movimientos sísmicos?

Alaska presenta una importante actividad sísmica debido a su ubicación en una zona de interacción entre placas tectónicas. En particular, la placa del Pacífico se introduce por debajo de la placa Norteamericana a lo largo de buena parte del arco de las Aleutianas, un proceso geológico conocido como subducción.

Este fenómeno provoca acumulación y liberación de energía en la corteza terrestre, lo que puede originar terremotos de diferentes magnitudes. Por esa razón, los sistemas de vigilancia mantienen un seguimiento constante de los movimientos registrados en esta región estadounidense.

Además, la profundidad constituye un factor relevante para evaluar cómo puede sentirse un temblor en las localidades próximas. No obstante, cada evento presenta condiciones particulares y sus efectos no pueden establecerse únicamente a partir de su magnitud.

El sismo de magnitud 5.0 registrado cerca de Sand Point vuelve a evidenciar la actividad tectónica de Alaska. Mientras se actualizan los datos del evento, se recomienda consultar los reportes oficiales para conocer si se confirman daños, afectaciones o información adicional sobre el movimiento telúrico.