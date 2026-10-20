¡Tragedia! Derrumbe en mina de oro artesanal en Colombia deja nueve muertos y moviliza labores de rescate

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un derrumbe en una mina de oro artesanal e irregular dejó al menos nueve personas fallecidas el lunes 19 de octubre de 2026, en el suroeste de Colombia. La emergencia ocurrió en el municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, en el departamento de Nariño, donde las autoridades mantienen las operaciones de búsqueda ante la posibilidad de que haya más víctimas.

El accidente se produjo luego de que parte del terreno cediera y sepultara a varios trabajadores que realizaban labores mineras. Según los primeros reportes, cerca de 30 personas se encontraban en la explotación al momento del deslizamiento, por lo que existe preocupación por quienes podrían haber quedado atrapados bajo la tierra.

El balance preliminar de nueve fallecidos fue confirmado por funcionarios del departamento de Nariño. Entre ellos se encuentran Fredy Andrés Gámez Castrillón, secretario de Gobierno, y Alex González, secretario de Paz y Derechos Humanos. Ambos advirtieron que la cifra de víctimas podría aumentar mientras continúan las labores para localizar a las personas afectadas.

Hasta los primeros reportes de la emergencia, las autoridades no habían confirmado el número definitivo de heridos, desaparecidos o trabajadores que permanecían atrapados. Por ello, los equipos desplegados en la zona concentran sus esfuerzos en establecer cuántas personas lograron salir de la mina y cuáles necesitan asistencia médica urgente.

@vzlaverifica ⛏️ "Se confirman nueve muertos": derrumbe en mina de oro de Nariño, Colombia Al menos nueve personas murieron este lunes en un deslizamiento de tierra en una mina de oro irregular en Santa Bárbara de Iscuandé, departamento de Nariño, en el suroeste de Colombia. Las autoridades regionales advierten que la cifra podría aumentar: en la mina había unas 30 personas, y según los primeros reportes la mayoría permanecería atrapada. ♬ sonido original - Venezuela Verifica

Colombia: solicitan apoyo aéreo y atención hospitalaria

Ante la gravedad de la situación, la Defensoría del Pueblo de Colombia pidió una respuesta coordinada entre las autoridades nacionales y territoriales. La entidad consideró prioritario reforzar las operaciones de rescate, garantizar la atención inmediata de los afectados y disponer de los recursos logísticos necesarios para responder a la emergencia.

Entre las medidas solicitadas figura el apoyo aéreo de las Fuerzas Militares para rescatar y trasladar a posibles sobrevivientes heridos. Asimismo, el organismo pidió activar la red hospitalaria y evaluar el desplazamiento del buque hospital Benkos Biojó, ubicado en Guapi, para contribuir con la atención médica en esta zona del litoral Pacífico colombiano.

La Defensoría también solicitó la presencia de Medicina Legal para identificar a las personas fallecidas y apoyar las diligencias correspondientes. Además, alertó sobre la presencia de grupos armados ilegales en el área y pidió adoptar medidas de seguridad para proteger a los rescatistas y al personal humanitario que participa en las operaciones.

Investigan las circunstancias del derrumbe

Mientras continúan las labores de búsqueda, las autoridades trabajan para determinar las circunstancias en las que se produjo el deslizamiento y establecer el número total de afectados. La condición irregular de la explotación minera también pone de relieve los riesgos que enfrentan quienes trabajan en actividades artesanales sin garantías suficientes de seguridad.

Por el momento, el saldo confirmado es de al menos nueve fallecidos, mientras que la cantidad de heridos y posibles desaparecidos continúa pendiente de esclarecimiento oficial. La emergencia sigue en desarrollo en Santa Bárbara de Iscuandé, donde las próximas horas serán determinantes para conocer la magnitud de la tragedia.