La comisaría de Surquillo dejó de atender al público por daños estructurales: ¿dónde hacer tus denuncias y trámites?

18/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La comisaría de Surquillo fue cerrada el sábado 17 de octubre tras ser declarada inhabitable por deficiencias en su infraestructura. Mientras dure el cierre, los vecinos deberán acudir a otras sedes para presentar denuncias y realizar trámites policiales.

La Policía informó a la población que la dependencia suspendió su atención debido al mal estado estructural del inmueble. Esta decisión se produjo luego de que, el año pasado, el derrumbe de un techo en la zona de recepción dejara heridos a tres efectivos.

¿Dónde realizar denuncias y trámites?

Denuncias por delitos, tránsito y familia: comisaría de Miraflores, en la calle General Vidal N.° 230.

Constancias, copias certificadas y otros trámites: calle Albert Einstein N.° 150, en Surquillo, junto al grifo Primax de Angamos.

Apoyo policial urgente: guardia de la comisaría de Surquillo, al teléfono 943 908 581.

La comisaría presentaba daños en algunas áreas de su infraestructura

Aviso para los vecinos

El establecimiento colocó un comunicado para orientar a los ciudadanos sobre las sedes habilitadas mientras permanezca cerrada la comisaría. La medida busca evitar que la población pierda acceso a los servicios policiales y asegurar que las denuncias continúen siendo recibidas.

El cierre evidencia la necesidad de intervenir el inmueble para eliminar los riesgos estructurales. Hasta que se realicen las reparaciones o se habilite un nuevo local, los vecinos de Surquillo deberán dirigirse a las dependencias indicadas para sus trámites y solicitudes.

Comunicado pegado en la puerta del recinto policial en Surquillo

Continuidad del servicio policial

A pesar del cierre físico, la Policía mantiene operativos los canales de atención para no dejar desprotegida a la comunidad. Las denuncias por delitos, tránsito y familia serán recibidas en la comisaría de Miraflores, mientras que los trámites administrativos se concentrarán en la sede de la calle Albert Einstein.

La institución también dispuso un número de contacto para emergencias y consultas urgentes. Con estas medidas, se busca garantizar que los vecinos puedan acceder a apoyo policial, registrar hechos delictivos y realizar sus gestiones sin interrupciones mientras se resuelve la situación del inmueble.