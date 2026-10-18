RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Peligro para la comuna

La comisaría de Surquillo dejó de atender al público por daños estructurales: ¿dónde hacer tus denuncias y trámites?

La comisaría de Surquillo cerró el sábado 17 de octubre tras ser declarada inhabitable. Los vecinos de dicho distrito deberán acudir a otras sedes para realizar denuncias y trámites.

La comisaría de Surquillo dejó de atender al público por daños estructurales
La comisaría de Surquillo dejó de atender al público por daños estructurales (Composición Exitosa)

18/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 18/10/2026

Síguenos en Google News Google News

La comisaría de Surquillo fue cerrada el sábado 17 de octubre tras ser declarada inhabitable por deficiencias en su infraestructura. Mientras dure el cierre, los vecinos deberán acudir a otras sedes para presentar denuncias y realizar trámites policiales.

La Policía informó a la población que la dependencia suspendió su atención debido al mal estado estructural del inmueble. Esta decisión se produjo luego de que, el año pasado, el derrumbe de un techo en la zona de recepción dejara heridos a tres efectivos.

¿Dónde realizar denuncias y trámites?

  • Denuncias por delitos, tránsito y familia: comisaría de Miraflores, en la calle General Vidal N.° 230.
  • Constancias, copias certificadas y otros trámites: calle Albert Einstein N.° 150, en Surquillo, junto al grifo Primax de Angamos.
  • Apoyo policial urgente: guardia de la comisaría de Surquillo, al teléfono 943 908 581.

Surquillo: Cierran comisaría tras ser declarada inhabitable inseguridad colapso fotos | EDICION | CORREO
La comisaría presentaba daños en algunas áreas de su infraestructura

Aviso para los vecinos

El establecimiento colocó un comunicado para orientar a los ciudadanos sobre las sedes habilitadas mientras permanezca cerrada la comisaría. La medida busca evitar que la población pierda acceso a los servicios policiales y asegurar que las denuncias continúen siendo recibidas.

El cierre evidencia la necesidad de intervenir el inmueble para eliminar los riesgos estructurales. Hasta que se realicen las reparaciones o se habilite un nuevo local, los vecinos de Surquillo deberán dirigirse a las dependencias indicadas para sus trámites y solicitudes.

Tragedia en Pakistán: derrumbe del techo de una escuela deja cerca de 30 menores y una profesora fallecidos
Lee también

Tragedia en Pakistán: derrumbe del techo de una escuela deja cerca de 30 menores y una profesora fallecidos

Comunicado pegado en la puerta del recinto policial en Surquillo
Comunicado pegado en la puerta del recinto policial en Surquillo

Continuidad del servicio policial

A pesar del cierre físico, la Policía mantiene operativos los canales de atención para no dejar desprotegida a la comunidad. Las denuncias por delitos, tránsito y familia serán recibidas en la comisaría de Miraflores, mientras que los trámites administrativos se concentrarán en la sede de la calle Albert Einstein.

La institución también dispuso un número de contacto para emergencias y consultas urgentes. Con estas medidas, se busca garantizar que los vecinos puedan acceder a apoyo policial, registrar hechos delictivos y realizar sus gestiones sin interrupciones mientras se resuelve la situación del inmueble.

Mercado N° 1 de Surquillo deberá reabrir en tres días pese a daños en su estructura
Lee también

Mercado N° 1 de Surquillo deberá reabrir en tres días pese a daños en su estructura

Temas relacionados comisaría Comisaría de Surquillo Daños estructurales Surquillo

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA