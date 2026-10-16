SJM: Extorsionadores balean cúster de transporte público y dejan heridos al conductor y una pasajera

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Extorsionadores balearon una cúster de transporte público de la ruta 22 en San Juan de Miraflores (SJM), dejando heridos al conductor y a una pasajera. El ataque ocurrió cuando la unidad trasladaba a numerosos usuarios por la avenida Los Héroes y generó temor entre los pasajeros, mientras la Policía busca identificar a los responsables.

Extorsionadores atacan cúster llena de pasajeros

Según información policial, el atentado se registró aproximadamente a las 5:45 p. m. del último jueves, cuando el vehículo de la empresa de transportes ETS Múltiples cumplía su recorrido habitual desde Surquillo hacia Lurín. En esas circunstancias, dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron la unidad y abrieron fuego contra el conductor.

Los presuntos extorsionadores se colocaron a la altura de la cabina y dispararon en reiteradas ocasiones antes de escapar con rumbo desconocido. La cúster, que se encontraba repleta de pasajeros, terminó con dos orificios de bala, mientras los ocupantes intentaban ponerse a salvo tras escuchar los disparos.

El conductor, identificado como Elmer Cristhian Rojas Huanca, de 31 años, recibió un impacto de bala en el muslo izquierdo. Pese a la herida, continuó manejando la unidad hasta el hospital María Auxiliadora, donde ingresó para recibir atención médica. En el mismo establecimiento también fue atendida la pasajera Mireya Oblea Soto, quien presentaba una lesión de bala en la pierna izquierda.

"Ha venido manejando porque le cayó una bala en la pierna. Todos los pasajeros se bajaron aquí porque la cúster estaba llena (...) las balas les cayeron en las piernas a los dos", declaró un testigo sobre lo ocurrido después del ataque armado.

🔴🔵 SJM: Conductor y pasajera resultan heridos tras ataque a balazos contra una cúster 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/lAzhTGPpY5 https://t.co/g1diAQAW53 October 16, 2026

Ola de crímenes en el transporte

Por su parte, la Policía solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, que serán fundamentales para identificar a los atacantes y reconstruir su ruta de escape. Las autoridades deberán determinar si el atentado está relacionado con las extorsiones contra transportistas.

Este nuevo ataque se suma a otros 160 casos reportados contra el transporte público en Lima y Callao durante 2026. Según la información proporcionada, estos hechos han dejado hasta la fecha 80 conductores asesinados, una cifra que evidencia la gravedad de la violencia que afecta al sector.

Es así que, el ataque armado contra la cúster en San Juan de Miraflores vuelve a evidenciar la inseguridad que enfrenta el transporte público en Lima y Callao. Mientras la Policía busca identificar a los responsables mediante las cámaras de seguridad, los constantes atentados mantienen en riesgo a conductores y pasajeros, quienes también quedan expuestos a la violencia extorsiva.